Может ли в Волгоградской области появиться клоп из Абхазии? 

В город-герой снова разрешили ввоз фруктов из республики.
«Предупредить распространение вредителя — коричневого мраморного клопа — можно, главное — вовремя его выявить, — говорит заместитель директора ФГБУ «Россельхозцентр» Дмитрий Говоров. — Для обнаружения взрослой особи обследуйте на участке укромные места, в том числе хозпостройки, чердаки, подвалы, штабели досок, а также домашние вещи — старую одежду, одеяла, ковры и т. п., в которых клоп любит прятаться. Найденных насекомых сожгите. В конце апреля — начале мая осматривайте нижнюю сторону листьев растений, где можете найти белые круглые яйца клопа — 20-30 штук в кладке. Такие листы нужно срывать и уничтожать, ведь за сезон один клоп может дать до 6 млн штук потомства. Ручной сбор клопов в местах зимовки и уничтожение яйцекладок — меры простые, но действенные и, главное, дополнительных затрат не требуют!».