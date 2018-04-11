Ещё
Может ли в Волгоградской области появиться клоп из Абхазии?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Может ли в Волгоградской области появиться клоп из Абхазии? 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В город-герой снова разрешили ввоз фруктов из республики.
«Предуп­редить распространение вредителя — коричневого мраморного клопа — можно, главное — вовремя его выявить, — говорит заместитель директора ФГБУ «Россельхозцентр» Дмитрий Говоров. — Для обнаружения взрослой особи обследуйте на участке укромные места, в том числе хозпостройки, чердаки, подвалы, штабели досок, а также домашние вещи — старую одежду, одеяла, ковры и т. п., в которых клоп любит прятаться. Найденных насекомых сожгите. В конце апреля — начале мая осматривайте нижнюю сторону листьев растений, где можете найти белые круглые яйца клопа — 20-30 штук в кладке. Такие листы нужно срывать и уничтожать, ведь за сезон один клоп может дать до 6 млн штук потомства. Ручной сбор клопов в местах зимовки и уничтожение яйцекладок — меры простые, но действенные и, главное, дополнительных затрат не требуют!».
АиФ Волгоград: последние новости
Шаг вперед, два назад. Почему на доступную среду много тратят, но впустую? Дом Павлова в Волгограде одели в строительные леса Рэпер Баста опубликовал видео с концерта в Волгограде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе58
У полуголой Водонаевой оценили ягодицы26
Бледанс посоветовали надеть бюстгальтер
5 самых верных мужчин по знаку зодиака15
У Божены Рынской поползло лицо45
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:21
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение