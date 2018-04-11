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В Омской области сошьют мантии для судей за 800 тысяч рублей
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В Омской области сошьют мантии для судей за 800 тысяч рублей 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Это следует из информации, размещённой на официальном портале госзакупок.
В управлении судебного департамента Омской области ищут подрядчика, который займёт пошивом костюмов и мантий. Ими обеспечат Советский, Азовский, Большереченский и Большеуковский районные судов.
Подрядчик должен сшить 10 мантий, 56 женских костюмов и ещё столько же блузок, 4 мужских костюма,4 светло-синих рубашки с длинным белых рубашки с коротким рукавом 60. Всего на эти цели планируют потратить свыше 828 тысяч рублей.
Отметим, что итоги аукциона подведут 23 апреля 2018 года.
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