В Омской области сошьют мантии для судей за 800 тысяч рублей

Это следует из информации, размещённой на официальном портале госзакупок.

В управлении судебного департамента Омской области ищут подрядчика, который займёт пошивом костюмов и мантий. Ими обеспечат Советский, Азовский, Большереченский и Большеуковский районные судов.

Подрядчик должен сшить 10 мантий, 56 женских костюмов и ещё столько же блузок, 4 мужских костюма,4 светло-синих рубашки с длинным белых рубашки с коротким рукавом 60. Всего на эти цели планируют потратить свыше 828 тысяч рублей.

Отметим, что итоги аукциона подведут 23 апреля 2018 года.