Ещё
Синтия Никсон перестала бороться со старостью и резко сдала
Далее:
Читайте также:
Ещё

Синтия Никсон перестала бороться со старостью и резко сдала 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Почему Миранда из «Секса в большом городе», отметившая на днях 52-летие, выглядит намного старше своих сериальных подруг?
На момент съемок в первом сезоне «Секса в большом городе» актрисе Синтии Никсон, сыгравшей скептического настроенного юриста Миранду Хоббс, было 32 года. Туже возрастную группу представляли и ее сериальные подруги Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу) и Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк), только Ким Кэттролл (Саманта Джонс) была старше остальных актрис. Однако сегодня, спустя ровно тридцать лет после старта сериала, 61— летняя Ким выглядит гораздо лучше 52-летней Синтии, да и Паркер с Дэвис оказались явно успешнее в борьбе за молодость и красоту.
Синтия Никсон, 9 апреля 2018 года
Овал лица Синтии уже не тот, да и морщины явно заострились
Убедиться в том, что актриса уже не та, ее поклонники смогли, когда в сеть просочились фото Никсон, сделанные папарацци 9 апреля, во время прогулки звезды по улицам Нью-Йорка. Видимо, актриса решила оставить борьбу с признаками старости: овал ее лица сильно изменился, обозначились морщины, и в целом Синтия уже не производит впечталение молодой женщины. Вполне возможно, произошло это не просто так. Если Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл все еще зависят от своей внешности, так как продолжают вести гламурную жизнь, то Никсон решила сделать в своей карьере резкий поворот и заняться вещами, в которых внешность вовсе не главное. Она начала политическую карьеру и 19 марта 2018 года в своем Twitter заявила, что выдвигает свою кандидатуру на на пост губернатора Нью-Йорка.
Синтия Никсон в роли Миранды Хоббс
Известно, что коллеги по сериалу Паркер и Дэвис, с которыми Синтия поддерживает дружеские отношения, ее стремления одобряют и поддерживают. В день рождения Никсон, который она отметила 9 апреля, Кристин Дэвис оставила в своем Instagram трогательный поздравительный пост. Оказалось, что вместо праздничного ужина Синтия устроила в свой день рождения встречу с избирателями, а ее подруга помогала в организации этого мероприятия.
The happiest Birthday to my incredibly brave friend @cynthiaenixon, you can help her celebrate and also support her campaign for Governor tonight in NYC. Her knowledge and compassion are two of the many things that make her an excellent friend and also are much needed in our public servants today #Repost @cynthiaenixon with @get_repost Come party with us on this Monday, April 9 to celebrate my birthday along with a successful first few weeks of our campaign! Skip the line and purchase your tickets: cynthiafornewyork.com/birthday (clickable link in bio)
Публикация от iamkristindavis (@iamkristindavis)
9 Апр 2018 в 12:44 PDT  «Вы можете помочь моей подруге отпраздновать День рождения и поддержать ее компанию по выдвижению на пост губернатора сегодня вечером в Нью-Йорке, — написала Кристин Дэвис. — Знания и способность сострадать — это две вещи, которые делают ее прекрасным другом и так необходимы сегодня нашим госслужащим».
Неизвестно, как Кристин относится к тому, что ее подруга махнула рукой на свою внешность, ведь сама она держится молодцом. 53-летняя Дэвис, судя по ее снимкам в Instagram, не торопиться уступить место 20-летним: она сохранила юношескую фигуру, да и на лице у нее практически нет морщин и других признаков старости.
Синтия Никсон и Кристин Дэвис, 1999 год  Наши против Голливуда: 14 звезд, которые оделись одинаково
11 способов скрыть любые недостатки фигуры
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Валерия: «Мужчине нельзя говорить правду напрямую Спорт и секс: Джиджи Хадид в эротичных легинсах на пробежке В 53 года модель с идеальным телом снимается обнаженной
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе57
У полуголой Водонаевой оценили ягодицы26
Бледанс посоветовали надеть бюстгальтер
5 самых верных мужчин по знаку зодиака15
У Божены Рынской поползло лицо45
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:21
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение