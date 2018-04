Синтия Никсон перестала бороться со старостью и резко сдала

Почему Миранда из «Секса в большом городе», отметившая на днях 52-летие, выглядит намного старше своих сериальных подруг?

Синтия Никсон, 9 апреля 2018 года

Овал лица Синтии уже не тот, да и морщины явно заострились

Убедиться в том, что актриса уже не та, ее поклонники смогли, когда в сеть просочились фото Никсон, сделанные папарацци 9 апреля, во время прогулки звезды по улицам Нью-Йорка. Видимо, актриса решила оставить борьбу с признаками старости: овал ее лица сильно изменился, обозначились морщины, и в целом Синтия уже не производит впечталение молодой женщины. Вполне возможно, произошло это не просто так. Если Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл все еще зависят от своей внешности, так как продолжают вести гламурную жизнь, то Никсон решила сделать в своей карьере резкий поворот и заняться вещами, в которых внешность вовсе не главное. Она начала политическую карьеру и 19 марта 2018 года в своем Twitter заявила, что выдвигает свою кандидатуру на на пост губернатора Нью-Йорка.

Синтия Никсон в роли Миранды Хоббс

Известно, что коллеги по сериалу Паркер и Дэвис, с которыми Синтия поддерживает дружеские отношения, ее стремления одобряют и поддерживают. В день рождения Никсон, который она отметила 9 апреля, Кристин Дэвис оставила в своем Instagram трогательный поздравительный пост. Оказалось, что вместо праздничного ужина Синтия устроила в свой день рождения встречу с избирателями, а ее подруга помогала в организации этого мероприятия.

The happiest Birthday to my incredibly brave friend @cynthiaenixon, you can help her celebrate and also support her campaign for Governor tonight in NYC. Her knowledge and compassion are two of the many things that make her an excellent friend and also are much needed in our public servants today #Repost @cynthiaenixon with @get_repost Come party with us on this Monday, April 9 to celebrate my birthday along with a successful first few weeks of our campaign! Skip the line and purchase your tickets: cynthiafornewyork.com/birthday (clickable link in bio)

Публикация от iamkristindavis (@iamkristindavis)

9 Апр 2018 в 12:44 PDT «Вы можете помочь моей подруге отпраздновать День рождения и поддержать ее компанию по выдвижению на пост губернатора сегодня вечером в Нью-Йорке, — написала Кристин Дэвис. — Знания и способность сострадать — это две вещи, которые делают ее прекрасным другом и так необходимы сегодня нашим госслужащим».

Неизвестно, как Кристин относится к тому, что ее подруга махнула рукой на свою внешность, ведь сама она держится молодцом. 53-летняя Дэвис, судя по ее снимкам в Instagram, не торопиться уступить место 20-летним: она сохранила юношескую фигуру, да и на лице у нее практически нет морщин и других признаков старости.

Синтия Никсон и Кристин Дэвис, 1999 год Наши против Голливуда: 14 звезд, которые оделись одинаково

11 способов скрыть любые недостатки фигуры

Читайте также: