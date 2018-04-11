К этому мальчику никто из 40 приглашенных не пришел на день рождение. Тогда его бабушка пошла на это…

Как говорилось в известном мультике: «День рожденье только раз в году». И это правда: этот праздник — особенный для детей, они ждут его в течение целого года, а в преддверии поздравлений и подарков стараются прилежно себя вести.

Но зачастую бывает, что никто не хочет приходить на праздник к ребёнку. Такая неприятная ситуация случилась и с 9-летним Джеральдом Гамильтоном, и мальчик в течение нескольких часов сидел в полном одиночестве за праздничным столом. Но его бабушка, Амелия Лара, решила, что с этим нужно срочно что-то делать, ведь нельзя было допустить, чтобы её внук сидел один, расстроенный в свой день рождения.

И тут в голову женщине пришла одна интересная идея. Немедля, она зашла в свой аккаунт на Facebook и написала: «Не могу не поделиться переживанием. Мой 9-летний внук болен и перенес уже 5 операций. И пускай он не преуспевает в учебе из-за своего недуга, это самый милый и дружелюбный мальчик. Мы отправили приглашения 40 его одноклассникам, и только 12 пообещали прийти».

Времени уже было около 5 часов, а Джеральд все сидел в одиночестве. Он даже не захотел есть праздничный торт и в глубине души надеялся, что его друзья придут. Амелия решила позвонить родителям приглашенных детей. «Мой сын не хочет играть с вашим внуком, потому что он не обычный ребенок», — был один из не самых приятных ответов.

Дело в том, что Джеральду пришлось перенести несколько операций на мозг, и это сделало мальчика «чужим» среди своих сверстников.

Бабушка ощущала глубокую обиду за внука и считала это совсем несправедливым. Тогда она решила оставить в Facebook другое сообщение: «Как же это печально! Единственное чего хочет мой 9-летний внук — это найти друзей, чтобы вместе играть. Но на его день рождения никто не пришел, даже никто не поздравил его словами. Поэтому моя единственная цель — это собрать в сети как можно больше поздравлений и передать их любимому внуку». Прошло совсем немного времени и сотни комментариев начали появляться под этим постом. Поздравления со всей глобальной паутины начали приходить к мальчику на почту. Джеральд был безмерно счастлив: ведь ещё не на один его день рождения не было столько поздравлений! Мальчик, наконец, почувствовал себя нужным. Стоит отметить, что эта ситуация предалась широкой огласке, и спустя пару дней мэр города лично пригласил мальчика к себе на прием. В присутствии других представителей власти он вручил имениннику подарки и лично поздравил его.

Несомненно, эта встреча очень обрадовала мальчика, а этот день навсегда отложился в его памяти ярким воспоминанием. Амелия сделала своего внука счастливым именно в тот самый, особенный для него день. Мы думаем, что это служит отличным примером того, что даже в самых безвыходных ситуациях можно найти способ сделать своих близких чуточку счастливее! А что вы думаете о поступке находчивой бабули?