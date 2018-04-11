5 способов совмещать успешную карьеру и личную жизнь

Если грубо прикинуть, то в неделю мы спим по 9 часов в сутки и работаем с 8-часовым графиком. Это 119 из 168 возможных часов. Остается еще 7 часов в день, которые можно потратить с умом, налаживая личную жизнь.

Создать дома уют Один раз в жизни прочитать книгу Мари Кондо «Магическая уборка» — значит навсегда создать уют в вашем доме. Во-первых, станет легче дышать, во-вторых у вас больше никогда не появится хлам (если вы будете следовать инструкциям, конечно). Сделав так, что у вас дома останутся только нужные и полезные вещи, у каждой из которых будет свое место, вы создадите неповторимую домашнюю атмосферу, где будет не только уютно, но и душевно — несколько семейных портретов, ароматы для дома, приятные ткани и цвета. У вашего любимого «дом» будет ассоциироваться с покоем, отдыхом, чувством защищенности (даже от самых страшных кризисов), куда хочется поскорее вернуться после стрессового дня. Разве это не идеально?

При этом чувство уюта легко потерять, забыв об уборке, например. Пыль всегда будет появляться, с плиты убежит компот, со стола упадет помидор, следы от обуви останутся в коридоре, стекло духовки будет заляпано, как и окна от косого дождя, на зеркале останутся белые точки от зубной пасты. Согласно разным философским учениям, женщина должна убираться в своем доме сама — это «заземляет» особенно деловых и успешных и делает их Женщиной с большой буквы. Если отказаться от услуг домработницы вы не готовы, то просто делайте хотя бы что-то несложное в течение недели.

Временные затраты: 3 часа в неделю.

Вкусно готовить

Все больше примеров, когда муж встречает гостей чем-то запеченным в духовке или приготовленном на гриле. Благодаря тренду на гастрономию и шеф-поваров — новых рок-звезд, мужчина не считает неприемлемым стоять у плиты — будь это варка пельменей или многочасовой процесс приготовления домашнего паштета. Отлично, выделите время и встаньте у плиты, заняв должность помощника шефа (правильно называется су-шеф) — будет весело! Даже если вы не любите или не умеете готовить, и ваш любимый с этим согласен (вам очень повезло), иногда (раз в год — самое то) необходимо его баловать чем-то, что он любил в детстве — будь то мамина солянка или бабушкины пирожки. В идеале рецепт лучше взять у его родственников — так больше шансов вызвать ностальгические эмоции. Бывает, из-за работы, которую еще и берешь с собой, совсем нет ни сил, ни желания готовить — зная о своей загрузке, запаситесь простыми рецептами — греческий салат и домашние сендвичи, стейк (7 минут в среднем на приготовление рибая) со спаржей. Иногда даже самым успешным бизнес-леди нужно переключиться с интеллектуальной деятельности на простую, присущую женщинам много веков, когда интуитивно решаешь, сколько и каких специй добавлять. Это по сути то же, что и уборка — отвлекает, расслабляет, гармонизирует и делает счастливым вашего мужчину. Вы же помните про путь к сердцу через желудок, да?

Временные затраты: 4 часа в неделю.

Быть по-настоящему «его»

Ощущение, что «для тебя работа важнее, чем я» — это очень плохо для отношений. Ведь на самом деле это ложное утверждение даже для самого заядлого карьериста. Чему там учат голливудские фильмы? Короткая фабула была бы такой: лез, лез на самую высокую гору, создавая многомиллиардную корпорацию, заработал все деньги мира, оглянулся — вокруг никого, стало грустно, захотелось плакать, вернуть простоту в жизнь. Потребность в близком человеке — базовая. Совместный ужин вместо встречи с партнерами в ресторане, завтрак в кровать вместо утренних звонков и ответов на сообщения, заснуть в обнимку вместо «ты спи, мне еще пару писем надо написать», совместные выходные за городом вместо командировок. Человек, который видит, что вы выбираете его, не обесценивает вашу работу или отношение к ней, он понимает, что он важен и любим. И тогда он делает ответный выбор в пользу отношений. Да, командировки будут, но в них можно летать реже, поручая все менеджерам, которые будут относиться к этому как к поощрению. Да, когда-то придется поработать и до рассвета, но взять day off после или приехать к нему в офис пообедать — это те шаги навстречу, которые просто необходимы. Проведите четкую границу между работой и личной жизнью, придерживайтесь ее.

Временные затраты: 9 часов в неделю.

Ценить время, проведенное вместе

Можно провести с человеком день, но так ничего о нем и не узнать. Можно прожить жизнь, быть постоянно рядом, но жить в другом мире. Невыносимое «так близко и так далеко» — это бич любых отношений. Иногда люди начинают воспринимать друг друга как мебель. Иногда живут в иллюзиях и представлениях о человеке, которое создало воспаленное сознание в первые гормональные три года, хотя это уже 10-й год совместной жизни. Иногда мы слишком заняты собой, чтобы заметить, что рядом просто хороший человек. Из-за этого постепенно пропадает ценность совместного времяпрепровождения. Помните, как в школе было — каждое впечатление яркое, новое, долго переживается? В отношениях необходимо расставлять такие эмоционально яркие пятна — устраивать свидания по пятницам, удивлять друг друга в выходные, улетать на пару дней в Европу или на машине уезжать в глухую бабушкину деревню. Любое действие вдвоем, связанное с новыми впечатлениями — будет «якорить» вас и сближать. В конце концов, если вы редко видитесь, даже 5 минут могут сделать вас счастливыми, оставив шлейф от встречи на месяца…Главное — ценить!

Временные затраты: 25 часов в неделю.

Будьте интересной

Если вы можете говорить только о своей работе — у вас проблема. Рано или поздно любимый изучит всех действующих лиц, ситуации и декорации этого сериала и потеряет к нему интерес, а в последствии и к вам, в миллионный раз рассказывающей, как подчиненные не справились с простейшим заданием, а босс даже не стал слушать презентацию, к которой готовились две недели. Но если вы займетесь английским, будете ходить на йогу, на лекции в Третьяковку или подпишитесь на онлайн-курс об истории религий, то вам точно захочется поделиться этим с любимым, и ваши горящие глаза заново влюбят его в вас. Обсуждение книг по бизнесу и психологии, новое приложение, которое по фото определяет растение или птицу, встреча клуба любителей «Что? Где? Когда?» или идея нового социального стартапа, которая приносит вам состояние счастья, это напоминание ему о той девушке, в которую он влюбился — независимой, легкой и знающей, что все будет хорошо. К такой хочется вернуться домой.

Временные затраты: 8 часов в неделю.