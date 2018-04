Почему казеин вреден?

Казеиновый протеин для похудения

Человеку, желающему увеличить эффективность своих тренировок для набора мышц или для похудения при помощи спортивного питания, крайне сложно разобраться в многообразии добавок, доступных на рынке. Реклама твердит о том, что необходимо принимать не только L-карнитин, но и всевозможные виды белка — начиная от сывороточного протеина, заканчивая аминокислотами и казеином.

FitSeven уже писал о том, что L-карнитин не имеет серьезной доказательной базы и не может считаться жиросжигателем или средством для улучшения метаболизма. А в этом материале мы расскажем о том, что казеин, столь упорно рекламируемый как «источник медленных протеинов» — довольно опасное вещество, являющееся братом-близнецом глютена, которого все избегают.

Что такое казеин?

Казеин — это сложный белок, в натуральном виде содержащийся в коровьем молоке и, по сути, служащий главным материалом для формирования творога и сыра. Даже само название казеина образовано от латинского слова caseus — сыр. На казеин приходится порядка 70-90% белкового профиля обычного молока, тогда как на сывороточный протеин — не более 2-5%.

Поведение казеина в желудке сходно с поведением глютена, также являющегося сложным белком (принципиальная разница заключается в том, что глютен — это растительный белок, а казеин — животный). Оба образуют сгустки, склеивая содержимое желудка и замедляя переваривание пищи. Традиционно как казеин, так и глютен, служили материалами для изготовления клея.

Казеин — медленный протеин?

Мнение о медленной скорости усвоения казеинового белка основано на научном исследовании, проведенном более 20 лет назад. В этом исследовании шестнадцать человек разделили на две группы, принимавшие разный тип молочного протеина на голодный желудок. Главным показателем служил уровень аминокислоты лейцин в крови, измеряемый дважды в час (1).

При употреблении сывороточного белка уровень лейцина сперва повышался, достигая максимума на 30-60 минуте, затем постепенно снизился. В случае с казеином уровень лейцина в крови также сперва достигал максимума (примерно 60% от максимума для сывороточного белка), затем снижался, однако более плавно, чем в случае с сывороточным протеином.

Рекламные обещания и реальность

График слева — финальные результаты вышеупомянутого исследования, справа — их же интерпретация в рекламе. Для «наглядности» реклама казеина использует не усредненные значения, а максимальные, формируя не совсем точное впечатление об огромной разнице. Интересно и то, что исследование вовсе не изучало влияние казеина на похудение или набор мышц.

Отдельно отметим, что не существует никаких научных доказательств того, что более медленная скорость усвоения казеина каким-либо образом полезна для метаболизма спортсменов — рекомендации принимать казеин на ночь, ровно как и любые другие рекомендации, взяты исключительно из рекламы (или из рекламных статей, замаскированных под обычные).

Как правильно принимать казеин?

Механика научного исследования, упомянутого выше, также далека от реальной жизни. Испытуемые ничего не ели за 10 часов до начала исследования и через 7 часов после приема казеина или сывороточного белка. По сути, совершенно непонятно, как реальные условия (то есть, наличие в пищи в желудке) повлияет на итоговую скорость усвоения казеина.

Помимо прочего, вполне вероятно, что присутствие в желудке жиров или сложных углеводов (крахмалов и клетчатки) замедлит усвоение сывороточного протеина, делая его похожим на казеин. Говоря простым языком, даже если вы верите в то, что ночью мышцы нужно «защищать» (что крайне маловероятно), вы можете принять порцию сывороточного белка вместе с ужином.

Казеин и глютен: братья близнецы

Помешательство вредом содержащегося в пшенице глютена набирает обороты с каждым годом. Многие считают это вещество главным врагом здоровью, связывая с ним ожирение, ослабление иммунитета и развитие заболеваний кишечно-желудочного тракта. В большинстве случаев мнения о вреде глютена подтверждаются и научными исследованиями.

Однако казеин — это брат-близнец глютена. Оба являются трудноперевариваемым белком, склеивающим содержание желудка. Последователи здорового образа жизни, боящиеся 2-3 г глютена в ломте обычного белого хлеба, могут употреблять по 30 г схожего вещества ежедневно перед сном, веря в обещания рекламы о том, что это поможет им похудеть или набрать мышцы.

Казеин: возможный вред

Кроме научных исследований, не способных доказать какое-либо весомое преимущество казеина перед сывороточным белком, существуют пилотные исследования, показывающие связь между употреблением казеина и возникновением рака (4). Также выявлено, что как и в случае с глютеном и лактозой, некоторые люди могут страдать пищевой аллергией на казеин.

Отдельно отметим и то, что несмотря на легкость получения (напомним, что белок коровьего молока на 80% состоит именно из казеина), его цена в виде спортпита выше, чем цена качественного изолята (на который приходится лишь 2-5% от состава молочного белка). Но если вы все же верите в необходимость приема казеина, помните о том, что он содержится в твороге и сыре.

Казеин, называемый в рекламе спортпита «протеином медленного усвоения», сотни лет был известен как материал для получения сыра и творога. Никаких научных данных о его уникальной пользе для набора мышц или для похудения не существует, однако существуют исследования, говорящие о возможном вреде данного вещества, являющегося, по сути, братом-близнецом глютена.

