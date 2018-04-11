Коза-оракул из Самарского зоопарка впервые стала мамой

В Самарском зоопарке произошло долгожданное пополнение. Коза Забияка, которая будет предсказывать результаты матчей чемпионата мира по футболу, впервые стала мамой.

Крохе всего несколько дней от роду

— Радостное событие произошло 9 апреля. На свет появилась маленькая беленькая козочка. Забияка самостоятельно кормит малышку и заботится о ней, — рассказали представители зоопарка.

Коза-экстрасенс Забияка родилась здесь же — в Самарском зоопарке. Местная знаменитость проявляла свои таланты в различных арт-перформансах. Раньше она выступала под сценическим псевдонимом Эсмеральда и даже участвовала в балете.

Главного самарского предсказателя грядущего мундиаля выбирали жители Самары. На звание оракула претендовали сразу семь животных, среди которых были скунс и верблюд. С большим отрывом от конкурентов победила Забияка.