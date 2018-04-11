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Коза-оракул из Самарского зоопарка впервые стала мамой
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Коза-оракул из Самарского зоопарка впервые стала мамой 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самарском зоопарке произошло долгожданное пополнение. Коза Забияка, которая будет предсказывать результаты матчей чемпионата мира по футболу, впервые стала мамой.
Крохе всего несколько дней от роду
— Радостное событие произошло 9 апреля. На свет появилась маленькая беленькая козочка. Забияка самостоятельно кормит малышку и заботится о ней, — рассказали представители зоопарка.
Коза-экстрасенс Забияка родилась здесь же — в Самарском зоопарке. Местная знаменитость проявляла свои таланты в различных арт-перформансах. Раньше она выступала под сценическим псевдонимом Эсмеральда и даже участвовала в балете.
Главного самарского предсказателя грядущего мундиаля выбирали жители Самары. На звание оракула претендовали сразу семь животных, среди которых были скунс и верблюд. С большим отрывом от конкурентов победила Забияка.
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