Об истинном предназначении этих вещей вы не знали

Нас окружает тысяча предметов, без которых уже невозможно представить свою жизнь. Они повсюду. Мы пользуемся ими ежедневно, совершая тысячи механических действий, так сказать, «на автомате». При этом сами не замечаем, как меняется характер этих самых действий и значимость вещей. А задумывались ли вы о, например, полях на тетрадях? Каково было их первоначальное предназначение?

Отверстия на спортивной обуви

Взгляните на свои кеды и кроссовки. Ничего необычного? А как же два боковых отверстия сродни тем, которые предназначены для шнуровки? Это дизайнерское решение, скажете вы. И будете правы, но лишь на треть. Да, некоторые производители действительно обыгрывают этот элемент как предмет украшения. Ключевое — обыгрывают. У отверстий два предназначения:

Обеспечение дополнительной вентиляции. Обеспечение более плотного прилегания обуви к ноге. Добиться этого можно, если использовать отверстия для шнуровки.

Помпон

Сегодня этот декоративный элемент не несет никакой практической ценности. Однако мало кто знает, что его истинное предназначение и первоначальный функционал сильно разнятся с тем, что сейчас. Несколько столетий назад французские моряки страдали от ударов головой о низкие потолки в каюте. Дабы защитить себя от неприятных повреждений, мужчины придумали нашить на шапки толстые меховые, вязаные детали. Они брали весь удар на себя, защищая голову от синяков и ушибов.

Полоски на тюбиках

Считается, что этот элемент — индикатор полезности состава продукта. Якобы цвет полосы отражает наличие натуральных и химических компонентов в составе. Это в корне неверное убеждение. Полосы — это специальные фотометки. Нужны они для правильного положения тюбика в тубонаполнительной машине. Условие — цвет метки должен быть максимально контрастным с цветом тубы.

Порох

Взрывчатое вещество, которое изначально было побочным эффектом от неудавшейся попытки изобретения эликсира вечной жизни. Но и после его появления назначения пороха отличалось от нынешнего. Его использовали как лекарственное средство для лечения кожных заболеваний.

Образцы ткани

А что насчет этих небольших лоскутов ткани, которые прилагаются к каждой вещи? Думаете, это для того, чтобы поставить латку? Как бы не так. Небольшие образцы прикладываются, чтобы оценить поведение ткани в тех или иных условиях. Например, что случится, если постирать ее в очень горячей воде или как реагирует ткань на новый отбеливатель.

Листерин

Известный бренд ополаскивателей для рта изначально имел совершенно другое предназначение. В 1879 году два молодых брата представили миру свое изобретение — дезинфицирующее средство для использования в операционных. Название ему — листерин. Позже жидкость стали применять в других целях, и сегодня мало кто может представить свою жизнь без ополаскивателя.

Поля в тетради

Ох уж эти поля — наказание для школьников! Многие думают, что нужны они для воспитания аккуратности у учеников и выставления оценок учителями. Сегодня это так. Но изначально небольшое расстояние от края необходимо было отступать из практических соображений. Уголки и края тетрадей — «любимое лакомство» крыс в те времена. Бороться с напастью не всегда удавалось, поэтому было принято решение — оставить прожорливым крысам немного места. Это сохраняло текст нетронутым.

Кармашек

О маленьком кармашке на джинсах ходят легенды. Одни говорят, что этот элемент ничего не значит, другие — что он для хранения монет. Даже Стив Джобс пошутил, что именно эта деталь вдохновила на создание компактного IPod. На самом же деле в далеком 1873 году карман стал отличительной чертой Levi’s. И нужен был для хранения карманных часов.

Синяя часть ластика

Кто не знаком с двухцветным ластиком? Мало кого в детстве не волновал вопрос цвета. Однако смышленые школьники нашли этому вполне естественное объяснение — синяя сторона нужна для стирания ручки. Да, такой вариант использования был распространен, но не всегда уместен — бумага приобретала неряшливый вид. На самом же дела синяя сторона более жесткая, чем красная, поэтому нужна она была исключительно для использования на плотной бумаге, картоне.

Спиннер

Спиннер — новое увлечение молодежи. Эта игрушка-антистресс настолько популярна, что, кажется, ничего подобного раньше не было. Но это не так. Создательница вещицы Кэтрин Хэттингер еще в 1993 году зарегистрировала свое изобретение. При этом она сама объясняет первоначальное назначение предмета двумя версиями:

Для снятия стресса нервного напряжения. Для развития мелкой моторики у людей, страдающих определенными заболеваниями.

Беговая дорожка

Бег — самый эффективный способ сбросить вес и поддерживать хорошую форму. Но мало кто догадывается, что самая первая беговая дорожка была настоящим орудием пыток. Нет, речь не о тяжести продолжительных кардиотренировок. В 1818 году появилось изобретение, работающее по принципу колеса для хомячков — идущий по нему человек не мог остановиться, бежал. Такие дорожки устанавливались в тюрьмах и использовались в качестве наказания для преступников. После дорожку усовершенствовали — ее подключили к дробилкам для зерна и насоса. Преступники стали источником получения электроэнергии.