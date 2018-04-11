Уличный котенок увидел парня с домашним питомцем и решил, что будет жить с ними!

Знакомьтесь, этого кроху зовут Пино. Пино родился на улице и ему там совсем не нравилось. Малыш мечтал о теплом доме и заботливой семье, вот только никто не хотел помогать крохе. И тогда Пино решил взять ситуацию в свои руки…ой, конечно же лапки!

Джон Ниенабер и его жена Лесли, как обычно, были на утреней прогулке вместе со своим псом породы бассет-хаунд. Именно их выбрал Пино в качестве своей новой семьи. Кроха подбежал к ним и пошел вместе с ними домой;)

Это так тронула семью Ниенаберов, что они не могли оставить кроху на улице. Вот только взять его к себе, возможности тоже не было. У них дома уже живет три кота и пес. Перед ними стал сложный выбор и тогда, Лесли предложила взять котенка своей сестре Саре. И Сара с радостью согласилась:

«Нам очень хотелось оставить Пино у себя. Он был самым милым и самым красивым котенком на свете. Но в нашем доме уже очень много животных… К счастью, Сара согласилась взять его», — говорит Лесли

Сейчас Пино уже подрос и стал невероятно красивым:

Кстати, ветеринар сказал, что в Пино течет кровь мейн-куна и поэтому он больше чем обычные коты.

Вот так, не мы выбираем котов, а они нас!