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В Липецкой области ищут мужчину с костылём
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В Липецкой области ищут мужчину с костылём 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
ОМВД России по Ельцу ищет без вести пропавшего Михаила Рыжкова. 42-летний мужчина ушёл из дома 16 марта, с тех пор от него не было никаких вестей.
Приметы Михаила: на вид 40-45 лет, рост около 175 см. Пропавший мужчина был одет в чёрную куртку, серые штаны и чёрные ботинки.
Особые приметы: на правой руке между большим и указательным пальцем татуировка с именем «Миша», ходит опираясь на костыль.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 02, (47467) 6-00-94, 2-71-55, 2-24-94, 2-36-37.
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