В Липецкой области ищут мужчину с костылём

ОМВД России по Ельцу ищет без вести пропавшего Михаила Рыжкова . 42-летний мужчина ушёл из дома 16 марта, с тех пор от него не было никаких вестей.

Приметы Михаила: на вид 40-45 лет, рост около 175 см. Пропавший мужчина был одет в чёрную куртку, серые штаны и чёрные ботинки.

Особые приметы: на правой руке между большим и указательным пальцем татуировка с именем «Миша», ходит опираясь на костыль.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 02, (47467) 6-00-94, 2-71-55, 2-24-94, 2-36-37.