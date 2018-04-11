18 апреля в «АиФ» обсудят как вырастить здорового домашнего питомца

18 апреля, в среду, в 15 часов в пресс-центре газеты « Аргументы и факты на Оби» пройдет круглый стол «Здоровый питомец: рацион и коррекция поведения домашних животных».

Вопросы для обсуждения на круглом столе:

— Как выбрать корм для питомца? Что лучше профессиональный корм или натуральная еда (молоко, мясо)?

— Весенняя линька: какой уход и питание питомцу нужны в это время?

— Что делать, если питомец вдруг начинает проявлять агрессию или неадекватное поведение?

— Какие домашние животные могут хорошо уживаться вместе, а какие — нет?

— Нужна ли дрессировка домашним животным?

Эти и другие вопросы обсудим на круглом столе в редакции «АиФ на Оби». В мероприятии примут участие: представители управления ветеринарии Новосибирской области, представители заводчиков (кинологов), спикеры ветеринарных клиник.

18 апреля с 15.00 смотрите прямую трансляцию круглого стола в группе «Аргументы и факты-Новосибирск» ВКонтакте

Вы можете принять участие в мероприятии. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться по тел. : (383) 363-79-21 Уважаемые читатели!

Во время мероприятия работает «прямая линия». Свои вопросы вы можете задать, позвонив по телефону 363-79-22. Также свои вопросы и предложения Вы можете оставить прямо сейчас в виде комментариев под этой новостью, или прислать на электронный адрес: pr@itrend54.ru Пресс-центр «АиФ на Оби» располагается по адресу: ул. Немировича-Данченко,104, 6-й этаж.