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18 апреля в «АиФ» обсудят как вырастить здорового домашнего питомца
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18 апреля в «АиФ» обсудят как вырастить здорового домашнего питомца 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
18 апреля, в среду, в 15 часов в пресс-центре газеты «Аргументы и факты на Оби» пройдет круглый стол «Здоровый питомец: рацион и коррекция поведения домашних животных».
Вопросы для обсуждения на круглом столе:
— Как выбрать корм для питомца? Что лучше профессиональный корм или натуральная еда (молоко, мясо)?
— Весенняя линька: какой уход и питание питомцу нужны в это время?
— Что делать, если питомец вдруг начинает проявлять агрессию или неадекватное поведение?
— Какие домашние животные могут хорошо уживаться вместе, а какие — нет?
— Нужна ли дрессировка домашним животным?
Эти и другие вопросы обсудим на круглом столе в редакции «АиФ на Оби». В мероприятии примут участие: представители управления ветеринарии Новосибирской области, представители заводчиков (кинологов), спикеры ветеринарных клиник.
18 апреля с 15.00 смотрите прямую трансляцию круглого стола в группе «Аргументы и факты-Новосибирск» ВКонтакте
Вы можете принять участие в мероприятии. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться по тел. : (383) 363-79-21  Уважаемые читатели!
Во время мероприятия работает «прямая линия». Свои вопросы вы можете задать, позвонив по телефону 363-79-22. Также свои вопросы и предложения Вы можете оставить прямо сейчас в виде комментариев под этой новостью, или прислать на электронный адрес: pr@itrend54.ru  Пресс-центр «АиФ на Оби» располагается по адресу: ул. Немировича-Данченко,104, 6-й этаж.
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