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Пышногрудые красавицы боролись за корону и титул «Plus Size Models»
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Пышногрудые красавицы боролись за корону и титул «Plus Size Models» 

ufa1.ru 55 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе прошел финал конкурса пышнотелых красавиц Plus Size Models 2018. Побороться за корону королевы красоты могли только те девушки, чей размер одежды был не меньше российского 46-го. Пышечки соревновались в кулинарном конкурсе, который был с уклоном на правильное питание. Дефилировали на «визитке», устроили показ женского белья, готовили и демонстрировали свои интеллектуальные возможности.
— Все участницы выступили на высшем уровне, в конце конкурсной программы строгое и неподкупное жюри вынесло свой вердикт, — рассказали организаторы.
В категории 46–50 size победу одержала Юлия Хабибуллина, на втором месте оказалась Полина Дегтярева, на третьем — Галимова Айгуль, она же взяла приз зрительских симпатий.
В категории 50–54 size победила Сакаева Елена, второе место заняла Султанбекова Тамара.
— В обществе есть стереотип, что красивая женщина должна быть худой… Дело не в том, какая комплекция, а в том, ухаживает за собой женщина или нет. Девушка должна быть красивой и счастливой. Мир моды перестал принадлежать только лишь хрупким девушкам: в Европе и в России всё большую популярность приобретают модели plus-size, — подытожили организаторы.
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