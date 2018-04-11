Пышногрудые красавицы боролись за корону и титул «Plus Size Models»

В Уфе прошел финал конкурса пышнотелых красавиц Plus Size Models 2018. Побороться за корону королевы красоты могли только те девушки, чей размер одежды был не меньше российского 46-го. Пышечки соревновались в кулинарном конкурсе, который был с уклоном на правильное питание. Дефилировали на «визитке», устроили показ женского белья, готовили и демонстрировали свои интеллектуальные возможности.

— Все участницы выступили на высшем уровне, в конце конкурсной программы строгое и неподкупное жюри вынесло свой вердикт, — рассказали организаторы.

В категории 46–50 size победу одержала Юлия Хабибуллина, на втором месте оказалась Полина Дегтярева, на третьем — Галимова Айгуль, она же взяла приз зрительских симпатий.

В категории 50–54 size победила Сакаева Елена, второе место заняла Султанбекова Тамара.

— В обществе есть стереотип, что красивая женщина должна быть худой… Дело не в том, какая комплекция, а в том, ухаживает за собой женщина или нет. Девушка должна быть красивой и счастливой. Мир моды перестал принадлежать только лишь хрупким девушкам: в Европе и в России всё большую популярность приобретают модели plus-size, — подытожили организаторы.