Довлатов в помощь: как руководителю пережить личностный кризис

Личностный кризис — состояние, периодически возникающее у любого человека, независимо от его возраста, социального статуса и жизненных обстоятельств. Ощущение собственной непригодности, внутренняя пустота, бессмысленность поступков и негативные эмоции — все это явные признаки появления кризиса. В таком положении человек не способен развиваться, он становится психологически неустойчив, так как находится в полной дисгармонии с собственными мыслями и эмоциями.

Личностный кризис особенно сложно протекает у руководителей: ситуация осложняется еще тем, что на их плечах лежит огромная ответственность за своих сотрудников, проекты, бизнес в целом. Сейчас появилось действительно большое количество всевозможных стратегий по умению справляться со стрессовыми состояниями. Но, на мой взгляд, одной из самых эффективных является разделение ситуации на два решения проблемы. В первом случае, вы понимаете и принимаете как факт: да, это личностный кризис, и вам нужно исходя из этого жить дальше — так же общаться со своими коллегами, вести управление компанией. Во втором — вы действительно можете что-то исправить, вмешавшись в процесс.

Оба подхода имеют право на жизнь, а какой именно станет лучше решением, определять только вам. Я все-таки стараюсь придерживаться последнего. Итак, что вы можете сделать, чтобы преодолеть личностный кризис?

Найти свой «Чемодан»

В моей жизни был достаточно сложный период, когда все «валилось из рук»: были проблемы на работе, в отношениях с партнерами и подчиненными. Я понимал, что не хочу вставать утром и идти на работу, общаться с подчиненными, развиваться дальше. Возможно, это прозвучит странно, но в тот момент мне действительно помогли юмористические произведения. И такие, в которых отражалась человеческая жизнь во всех ее, порой абсурдных, проявлениях. Тогда я перечитывал Довлатова, который как никто умел сказать даже о самом серьезном и невеселом легко, с иронией, с юморком — так, чтобы ты непременно засмеялся или хотя бы улыбнулся в ответ. Такое «общение» с писателем очень помогает, ты расслабляешься и иначе смотришь на свои проблемы, не зацикливаясь на них. Как бонус получаешь хорошее настроение и очередную меткую цитату в копилку.

Я пробовал читать и глубокие, тяжелые книги, от трактатов Ницше до «Солнца мертвых» Шмелева. Надеялся, что работа мысли вообще и простая человеческая мысль «Все бывает и хуже» в частности сгладит моё состояние и позволит свежим взглядом посмотреть на окружающую действительность. Но эти произведения только усугубляли ситуацию, заставляя ещё больше рефлексировать и копаться в себе. В нашей жизни предостаточно факторов для стресса и переживаний, зачем же искусственно подливать масла в огонь?

Спорт — это жизнь!

Спорт отлично помогает справиться со стрессом. И заниматься им вовсе не обязательно: иногда помогает просто быть «по ту сторону экрана». Думаю, фанаты меня поймут. Я рекомендую несколько активностей. Во-первых, футбол или хоккей. Один мой друг всегда покупает билеты только на фанатский сектор, чтобы испытать настоящие эмоции, поболеть за любимую команду, накричаться вдоволь ― этого порой так сильно не хватает в повседневной жизни. Он всегда остается спокойным в стрессовой ситуации, не срывается на подчиненных, лучшее лекарство для него — это стадион.

Во-вторых, если вы все-таки любите активность, вам подойдет большой теннис. При этом играть рекомендую не один на один с противником, а двумя парами ― такая игра гораздо сложнее одиночной, так как вам приходится действовать слаженно, как один механизм. Плюс в таком формате игры ты чувствуешь поддержку и командную работу, что эмоционально разряжает намного сильнее.

Есть виды активного отдыха, которые здорово заряжают энергией, и одновременно дают побыть наедине с собой. Например, когда катишься со склона в одиночку. Горные лыжи дают возможность почувствовать свободу, ветер, можно покорять склоны хоть весь день. Или, например, авто— и мотопутешествия ― в них вы сможете наслаждаться пролетающими мимо картинами наедине с самим собой.

Новые впечатления

Новые впечатления помогут разбить замкнутый круг, в который вы сами же себя поймали ― «дом, семья, работа, неудачи, трудные ситуации», и который не дает вам вырваться. Стоит только начать добавлять в него что-то новое в виде новых впечатлений, эмоций, людей, хобби, и круг сломается, однако, сомкнется ли он снова уже будет зависеть только от вас.

Проанализируйте то, что вам действительно нравится. Поездка на «Камп Ноу», путешествия, музыка несомненно пойдут вам на пользу. Любое место, где вы ещё не бывали — от восхождения на Килиманджаро до неспешной лодочной прогулки на Лаго-Маджоре. Главное, прислушайтесь к своему внутреннему голосу, куда он вас зовёт? Личностный кризис — это именно тот период в вашей жизни, когда вам нужно не выходить из своей зоны комфорта, а, наоборот, создавать ее вокруг себя.

Pomodoro

Сейчас стало очень модно уезжать в ретриты ― уединенные лагеря в необитаемых уголках нашей планеты, в которых под надзором наставника вы погружаетесь в себя, чтобы найти все ответы на свои вопросы, разобраться в себе. Такое времяпрепровождение подразумевает полную обособленность от внешнего мира, но не забывайте, что вы руководитель, а это значит, что полностью абстрагироваться от работы у вас не получится. Безусловно, топ-менеджеры компании отлично справятся со всеми обязанностями, которые вы передадите под их ответственность, однако в компании есть процессы, которые не смогут решиться сами собой без вашего в них участия. Поэтому я предлагаю придерживаться техники Pomodoro, когда вся работа разбивается на небольшие отрезки по полчаса c перерывами по 5 минут. Это помогает систематизировать деятельность, дает время на передышку и отдых. По своему опыту могу сказать, что «уйти» от работы полностью у вас не получится, но выиграть время, чтобы разобраться в себе, вы сможете.

Не торопитесь

И последний совет ― не торопитесь. Часто в голове у руководителей, которые переживают личностный кризис, крутятся мысли о том, что им больше не нравится то, чем они занимаются и нужно все бросать и заниматься чем-то новым. В момент личностного кризиса необходимо оставаться максимально собранным и спокойным, как бы сложно это ни было, и ни в коем случае не совершать необдуманных поступков. Пройдет время, вы поймете, что не все так плохо, ваши прошлые мысли о смене деятельности и об увольнении покажутся абсурдными.

В такие моменты очень важно сравнивать этапы развития своего состояния, наблюдайте его в динамике. Вспомните, что еще месяц назад вам хотелось все бросить и прекратить развиваться в отрасли, сегодня вы уже так не думаете, отношение к некоторым вопросам поменялось. Это хороший знак, который говорит, что вы на правильном пути. Всегда сравнивайте «вчера» и «сегодня». Если вы решили развиваться в конкретной сфере, у вас получилось стать руководителем, возможно, это даже ваш собственный бизнес, значит, что-то в вашей работе вам все-таки нравится, у вас это действительно получается. Постарайтесь сконцентрироваться на положительном, это поможет полюбить свое дело и поверить в себя заново.

Не забывайте и о том, какого уровня вы уже достигли, и каким тернистым путем к нему шли. Впоследствии о проблемах остается лишь слабое воспоминание, зато результат налицо. Помните о своих подчиненных ― они вам доверились и работают на вас. Помните о статусе компании, о вашей конечной цели — это придаст вам сил на борьбу с личностным кризисом.

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