Skittles запустил «футбольную» кампанию с Василием Уткиным

Чем ближе главное спортивное событие этого лета, тем больше креативных проектов разворачивается вокруг него. В рамках новой рекламной кампании, приуроченной к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018, бренд Skittles и спортивный комментатор Василий Уткин решили «скитлстрянуть» игру.

Яркие и нестандартные активации бренда всегда запоминаются зрителям — стоит только вспомнить уже ставшую мемом «скитлстрянку».

Цель новой кампании — позволить всем любителям футбола показать свой креативный подход и немного повеселиться.

За идею и реализацию промокампании отвечало агентство Unite.

Задача: разработать такую идею активации, которая бы гармонично связала яркий и молодежный бренд Skittles с футбольной тематикой и при этом выделялась на фоне большого числа футбольных промо в преддверии российского Чемпионата мира.

Skittles в преддверии мундиаля выбрал лицом своей новой промокампании известного спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина.

«Василий Уткин был предложен нами не только как медийная персона и известный комментатор, но и как уникальная, яркая личность совершенно в духе бренда. Органичная интеграция бренда и правильный герой позволили уникальным образом соединить ценности бренда, нестандартную промо механику и футбол, самую актуальную для нашей аудитории этим летом тему», — рассказывает Ольга Матвеева , генеральный директор Unite.

Промоакция «Зарази игру #скитлстрянка и выигрывай» позволит 11 счастливчикам ежедневно выигрывать яркие футбольные мячи. Для участия нужно купить упаковку жевательных конфет Skittles, сделать фото, где драже Skittles становится частью спортивной игры и выложить фото в социальные сети с хештегом #скитлстрянка.

«Чемпионат мира — значимое событие для России, и мы не могли обойти его стороной. Выбирая героя для новой кампании Skittles, мы искали человека неординарного, который не только любит футбол, но и отлично в нем разбирается. Василий Уткин — культовая личность в российском спорте, комментариев которого с нетерпением ждут миллионы человек», — отмечает Валерия Палий, маркетинг менеджер группы торговых марок Mars.

Футбольное настроение бренда будет поддержано диджитал-роликом с участием Василия Уткина и специальным лимитированным SKU Skittles Рашн Микс, сделанным специально для России и в цветах российского триколора.

Режиссером ролика стал Леонид Горенштейн, за креативную составляющую отвечала команда DDB Russia.

«Ролик наполнен элементами «в духе Skittles». Всё — от монтажа до выбора главного героя вписывается во вселенную бренда. Василий Уткин стал красным драже на вершине нашего Skittles-торта. На съемках он проявил себя, как настоящий актёр», — поделилась креативная команда DDB Russia.

Кампания стартовала 4 апреля в диджитал и будет продолжаться до июня 2018 года.

Напомним, недавно Василий Уткин объявил о создании спортивного маркетингового агентства Simple Sport.

Состав творческой группы:

Wrigley (Mars Inc.)

Анастасия Городничева — директор по маркетингу Валерия Палий — менеджер по маркетингу Карина Фахрутдинова — бренд-менеджер Skittles

Unite

Виталий Семененко — Digital creative director Деревянко Мария — Senior account manager

DDB Russia

Креативный директор — Арсен Токаев Младший арт директор — Маргарита Пожидаева Младший копирайтер — Мария Маркова Дизайнеры — Сергей Жохов, Константин Потапов , Алексей Баохин Стратегический директор — Анастасия Ким Продюсер — Ася Григорян Младший продюсер — Ольга Пугина Клиентский директор — Ирина Жабура Младший менеджер по работе с клиентами — Юлия Очеретько

Студия Постпро18

Арт-директор/супервайзер по cg — Валентин Генералов