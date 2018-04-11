Валентин Юдашкин провел образцовый светский показ

Российский кутюрье одним из первых опробовал новый тренд, намечающийся в светском обществе, и привлек профессионалов из Австрийской Высшей Школы Этикета.

Правила светского этикета — искусство, которое вновь набирает популярность в наши дни. Высокий уровень мероприятия диктует свои правила: значение имеет не только интерьер, декор, музыкальное сопровождение и наряды гостей. Главное — максимально соблюсти формат торжества и соответствие внешнего облика гостей тонкостям установленного дресс-кода.

Самостоятельно довести мероприятие до такого уровня практически невозможно — без консультации профессионалов точно не обойтись! Одним из первых к помощи подобных специалистов прибегнул Валентин Юдашкин во время организации показа своей коллекции в Санкт-Петербурге.

Валентин Юдашкин с представителями Австрийской Высшей Школы Этикета

В проведении светского дефиле кутюрье помогла Австрийская Высшая Школа Этикета. Модельер остался доволен полученным результатом: «Я был восхищен приглашенными гостями, их манерами и внешним видом. Это приятно, когда гости уважают не только хозяина мероприятия, но и самих себя, соблюдая дресс-код».

Директор Австрийской Высшей Школы Этикета и эксперт по всем видам этикета международного класса Марии Буше:

— На недавнем показе Валентина Юдашкина Санкт-Петербург показал себя во всей красе. Я думаю, что последний раз Светский Петербург с такой точностью соблюдал дресс-код, наверное, на балу Николая II . Если говорить серьезно, то соблюдение дресс-кода это, в первую очередь, уважение к хозяину мероприятия и всем гостям и то, что многие, в том числе очень известные персоны, относятся к этому пренебрежительно, указывает на общий спад уровня культуры в нашем обществе. Мы рады, что многие люди это понимают и готовы принимать меры по исправлению ситуации.

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Публикация от Woman's day (@wday_ru)

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