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17 фотодоказательств того, что хаски — невероятно харизматичные собаки, с которыми невозможно соскучиться
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17 фотодоказательств того, что хаски — невероятно харизматичные собаки, с которыми невозможно соскучиться 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Люди заводят собак по разным причинам: кому-то одиноко, кто-то с детства мечтал о своём собственном Тузике, а некоторым не хватает движения и верного друга под боком. Те же, кому в жизни не хватает приключений, тоже заводят себе хвостатого друга, которым чаще всего оказывается хаски. Потому что неиссякаемый заряд энергии, находящийся где-то внутри этой собаки, не даст заскучать ни самому псу, ни его хозяину. Убедитесь сами! 1. Хозяйка сделала вид, что бросила мячик, и сфотографировала пса в момент осознания этого факта
2. Этого хаски явно воспитывали коты
3. А этот пёс впервые увидел кенгуру
4. Сразу видно, кто из них моложе
5. Хозяева ушли в кино, а в это время пёс измазал всю квартиру кроме кровати. Потому что ему туда нельзя залезать
6. «Фмотри, я нафёл палку!»
7. Хаски, выросший среди котов
8. Сводные братья
9. «Пока я был в общественном туалете, этот парниша забежал и несколько секунд смотрел на меня»
10. «Собака девушки, когда видит гостей»
Источник: twizz.ru
Карельские вести: последние новости
Этот пёс очень любил свой мяч, но однажды добровольно с ним расстался. Хозяева не ожидали такого поступка Типы систем отопления и их основные элементы Пасха до революции и в СССР: уникальные воспоминания и свидетельства
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