17 фотодоказательств того, что хаски — невероятно харизматичные собаки, с которыми невозможно соскучиться

Люди заводят собак по разным причинам: кому-то одиноко, кто-то с детства мечтал о своём собственном Тузике, а некоторым не хватает движения и верного друга под боком. Те же, кому в жизни не хватает приключений, тоже заводят себе хвостатого друга, которым чаще всего оказывается хаски. Потому что неиссякаемый заряд энергии, находящийся где-то внутри этой собаки, не даст заскучать ни самому псу, ни его хозяину. Убедитесь сами! 1. Хозяйка сделала вид, что бросила мячик, и сфотографировала пса в момент осознания этого факта

2. Этого хаски явно воспитывали коты

3. А этот пёс впервые увидел кенгуру

4. Сразу видно, кто из них моложе

5. Хозяева ушли в кино, а в это время пёс измазал всю квартиру кроме кровати. Потому что ему туда нельзя залезать

6. «Фмотри, я нафёл палку!»

7. Хаски, выросший среди котов

8. Сводные братья

9. «Пока я был в общественном туалете, этот парниша забежал и несколько секунд смотрел на меня»

10. «Собака девушки, когда видит гостей»

Источник: twizz.ru