Анастасия Шанцева: «Я не вставала со стула, чтобы никто не увидел мой высокий рост»

Флешмоб #янебаскетболистка в поддержку девушек с высоким ростом добрался и до Петербурга. Одна из самых востребованных моделей города — Анастасия Шанцева — написала для нас колонку о травле в школе, проблемах с парнями и шок-реакции в метро. И все из-за 183 сантиметров роста!

Дискриминация из-за роста? Всю жизнь! То, что происходило в школе, не хочется даже вспоминать и рассказывать: мне портили вещи, поджигали волосы, пытались побить. Когда я с родителями приходила в магазин одежды, то слышала со стороны продавщиц: «Господи, кого вы привели? Вы на нее ничего не найдете!». В восемнадцать лет у меня появилась подруга маленького роста, с которой мы поехали на море. Местность была гористая, на каблуках она ходить не могла, поэтому мы гуляли раздельно — она запрещала подходить близко, чтобы никто не увидел, насколько мы разные. А еще одна история связана с молодым человеком: он сказал, что хочет быть со мной, но не планирует встречаться официально, потому что девушка должна быть ниже его.

Люди в метро с шокированными глазами осматривают меня сверху-вниз, снизу-вверх — выискивают, на каблуках я или нет. Когда понимают, что я стою на плоской подошве, чуть рот не открывают! Интересно, что в Милане я спокойно хожу в туфлях, а в России останавливает неадекватная реакция окружающих. Раньше было еще сложнее — я не вставала со стула, ждала, пока освободится помещение, и даже гуглила операции по уменьшению роста.

«В магазине одежды родителям говорили: «Господи, кого вы привели? Вы на нее ничего не найдете!»»

Сейчас, слава Богу, комплексов нет. В какой-то момент я устала переживать по поводу роста, повзрослела и приняла свою внешность. Не зря говорят: «Полюби себя сам, и люди к тебе потянутся»! До этого я была твердо убеждена, что я урод и ничего недостойна. Сейчас, если кто-то задает некорректные и грубые вопросы, гордо отвечаю, что я модель и машу ручкой. Да и с поисками одежды давно научилась справляться — помогают бренды с удлиненными фасонами вещей (например, Asos) и пара личных лайфхаков. У коротких брюк можно распустить шов — и оп, они стали длиннее!