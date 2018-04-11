ЧЕпуха: двор-ужастик, мода от природы и опытный гинеколог

«Хорошие новости» насобирали очередное лукошко абсурдов и ляпов, которые вы вываливаете в социальные сети. Итак, поехали.

Магнитогорская область? Слыхали о такой? Кстати, кроме шуток, подобный проект (то есть, создание Магнитогорской области) рассматривался Никитой Хрущёвым в конце 1950-х годов.

А это снято в «Парковом»: люкс-доставка назамерзайки прямо к вам в спальню через окно. Кстати, зачем незамерзайка в спальне?

Странный баннер на выезде из Челябинска. Не совсем понятно, при чем тут Аленка с корзинкой? Она выезжает на обработку?

Не хвататет таблички «Дам мастер-класс по парковке».

Двор в Магнитогорске, в котором детей пугают прогулкой

А как проходят ваши корпоративы?