Нижнее бельё, Путин и дары тайги

Сладкий бизнесВ декабре 2015 года в самом сердце Владивостока открылась эклерная «Вспышка». Кафе появилось в Старом дворике ГУМа — месте, напоминающем узкие улочки маленьких европейских городов. Каких эклеров тут только нет — с начинками из ягод, фруктов, орехов, шоколада. — Идея создать кафе созрела у нашего кондитера и соучредителя Александра Донского . Он стал увлекаться домашней выпечкой, начал готовить капкейки, — вспоминает его партнёр Наталия Сорокина . — После продавал изделия через Instagram, а я ему помогала. Постепенно у него появились клиенты. И однажды Старый дворик ГУМа предложил нам снять помещение. Мы решились на аренду и стали думать, что с этим делать. И только потом придумали формат эклерной. Активной рекламой заведения никто не занимался — был лишь аккаунт в социальной сети (сегодня там 20 тыс. подписчиков). Конечно же, свою роль сыграло и удачное расположение в самом центре Владивостока — здесь можно встретить как гуляющих горожан, так и туристов, ищущих впечатлений в незнакомом городе. Эклерных во Владивостоке прежде не было. А ведь именно эти пирожные считаются европейской классикой кондитерской выпечки. Технологию производства хозяева «Вспышки» разрабатывали самостоятельно. За основу взяли всем известный и проверенный рецепт заварного теста. Главный секрет идеальных по форме эклеров — ручная отсадка. То есть заготовки для будущих пирожных формируют вручную, а не с помощью машин. На производстве действует серьёзный контроль качества. Эклеры, форма которых отличается от эталона, кондитеры списывают. То же самое правило касается и готовых изделий. Когда пирожные привозят из цеха в магазин, продавцы пристально изучают каждое. И если хоть где-то съехал декор, покупатель этот эклер уже не увидит. Выпечку списывают через 48 часов после приготовления (хотя срок годности у них больше). Из-за трепетного отношения к эклерам создатели «Вспышки» вынуждены отказаться от сотрудничества с розничными сетями и кафе — продукт сложен в транспортировке и выкладке. Сейчас в эклерной 29 видов пирожных. Ассортимент регулярно обновляется. Из последних — эклеры со вкусом других десертов, например с начинками «Яблочный пирог» и «Тирамису». В планах — добавить в коллекцию шоколад и конфеты. В своей работе предприниматели сталкиваются и с разными трудностями. Причём дело даже не в конкуренции, а в бюрократии и административных вопросах. — Сейчас во Владивостоке, в Приморье вообще, много внимания уделяется развитию малого бизнеса. И об этом говорят, но на практике это работает пока что слабо. К тому же есть и проверяющие органы. Я всегда за то, чтобы вести бизнес «чисто». Но для маленьких организаций это тяжело, — говорит Наталия. Сегодня «Вспышка» — это производственный цех, где работают девять кондитеров, и само кафе с приветливым персоналом. У заведения четыре учредителя, у каждого из которых свои обязанности. Но главные тут, конечно же, клиенты, влюблённые в идеальные эклеры.

Здесь нет места женщинамБарбершоп Firma существует во Владивостоке уже пять лет. За это время заведение успело выйти за границы одного города — 47 филиалов, открытых по франшизе, работают не только по всей России, но даже в Белоруссии и Польше. — Идея для бизнеса была довольно очевидной. Тогда как раз в стране появлялись первые барбершопы. Мы были третьи или четвёртые в России. А во Владивостоке заведений такого формата не было совсем, — рассказывает учредитель Тимофей Рябцев. Первое время мастеров-парикмахеров обучали самостоятельно — смотрели ролики на YouTube, перенимали опыт московских коллег. Всё-таки изначально, объясняет Рябцев, эта культура во Владивостоке была представлена очень слабо. В сети барбершопов действуют жёсткие стандарты стрижек и сервиса. Во всех филиалах он должен быть одинаковым. Одно из главных условий — в Firma нет места женщинам. Это сугубо мужское царство, где новую стрижку можно совместить со стаканом виски, который гостям предлагают абсолютно бесплатно. Ещё одна изюминка заведения — стрижка опасным станком. Для этого используется специальная бритва — шаветт, напоминающая инструмент брадобрея Бенджамина Баркера из фильма «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит». К маскулинности в сети барбершопов относятся довольно трепетно. Даже слово «салон» по отношению к филиалам Firma под запретом — «в салонах ногти девочкам красят», объясняет Тимофей Рябцев. Основные клиенты сети — мужчины в возрасте 25−30 лет. Среди посетителей есть как студенты, так и чиновники. Во Владивостоке на сегодняшний день работает пять филиалов — это собственные заведения Firma. За время существования парикмахерской в городе появились и другие аналогичные заведения, в том числе и открытые по франшизам барбершопы из Москвы. Однако Тимофей Рябцев конкуренции не боится. — Мы стараемся совершенствоваться, идти в ногу со временем. Хоть сейчас и открывается много мужских парикмахерских, они помогают нам развивать культуру барберства и, как следствие, поднимают узнаваемость Firma, — считает он.

Тайга в банкеМагазину подарков «Тайга внутри» два года. В его ассортименте сиропы из дикоросов, томлёная дичь, варенье из сосновых шишек и многое другое. Основатель компании Эдуард Литвинов начинал с объявления на городской интернет-барахолке, а теперь планирует продавать свою продукцию по всей России. — Идея родилась из проблемы — что подарить близким? Хотелось преподнести родственникам, уехавшим в Москву, что-то из местного колорита. В голове промелькнуло, что это должно быть наше местное, приморское. И через какое-то время у меня возник образ, как этот подарок может выглядеть. Я сразу понял, что это должна быть посылка в стиле СССР. А внутри — варенье, сиропы, мёд, чай. Так и появилась «Тайга внутри», — вспоминает он. Название для бизнеса возникло довольно просто. Все понимают, что такое тайга. А тайга в банке — это «Тайга внутри». Самый первый набор предприниматель сделал своими руками — заказывал ящики, наполнял их продуктами. Первые банки с вареньем готовили знакомые бабушки. И только после у него появилась мысль: «Может быть, это кому-то ещё будет интересно?» В итоге за месяц по объявлению на городской интернет-барахолке было продано 80 коробок. — Мы предложили цехам, выпускающим сиропы и варенья, работать с нами. И вот уже два года мы с ними сотрудничаем. Весь процесс производства контролируем — рекомендуем, какую лучше взять тару, вместе работаем над составом. Большая часть продукции — местного производства. Варенье из сосновых шишек — наш хит, везём из Сибири. Здесь этот продукт сложно производить, поскольку у нас мало сосны, на которой растут необходимые шишки. Также из Сибири заказываем иван-чай, — рассказывает Эдуард. Сегодня «Тайга внутри» приезжает со своей продукцией на ярмарки и фестивали. Литвинову удалось показать свой товар и на Восточном экономическом форуме в прошлом году. Компания довольно тесно сотрудничает с администрацией Приморского края, предоставляя подарки для иностранных делегаций и других высокопоставленных гостей края. — На одном из мероприятий к нам подошли из администрации, взяли нашу визитку, сказали, что у нас крутые подарки, и предложили сотрудничество. Мы выслали им своё коммерческое предложение. А потом отвезли первые коробки, — рассказывает Эдуард. Купить что-то «таёжное» можно через сайт, а также в магазине. Раньше работала стойка с продукцией в одном из торговых центров Владивостока. Сейчас предприниматели подыскивают другое место. — Планируем открывать точки на месяц перед Новым годом по всей России. Минимум три — во Владивостоке. Мы уже ведём переговоры с торговыми центрами. По стране планируем развивать пакет «Партнёр». Это будет что-то типа франшизы. Мы поставляем продукцию, а люди её реализуют, — делится Эдуард. — При этом мы предоставляем наш товарный знак, даём рекомендации по открытию точки, а наш бухгалтер консультирует по регистрации ИП.

Нижнее бельё по высшему классуИзвестный афоризм гласит: «Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам». Так решила поступить и создательница бренда нижнего белья Alchemony Ирина Некрасова : четыре года назад она поняла, что нижнее бельё из большинства магазинов города ей не подходит, и начала шить его сама. — В 2014 году я работала декоратором. В то время ударил финансовый кризис, и декор резко вырос в цене. Бюджеты в этой области стали резко сокращаться. Оставшись без работы, с чистой головой стала думать, чем же заняться, — говорит Ирина. В те времена хорошего нижнего белья, по мнению предпринимательницы, во Владивостоке не было. Лифчики, по её словам, представляли собой исключительно поролоновую чашку с push-up. — Мне же хотелось видеть другие изделия. И у меня было понимание технологии производства, — вспоминает Ирина. Первый комплект, лифчик и шортики, она выложила в своём аккаунте в Instagram. Клиентки появились сразу же — из числа подруг. Аналогов изделий Alchemony во Владивостоке на тот момент не было. Дальнейшим продвижением своего бизнеса дизайнер занималась так же, через социальные сети. Сегодня Alchemony — это, главным образом, мастерская по пошиву. В салоне представлены и готовые изделия, но «с улицы», как в обычный магазин, туда не придёшь — необходимо записаться заранее. Одна из изюминок бренда — услуга «бра-фиттинг». Ирина помогает девушкам подобрать подходящий комплект с учётом особенностей их фигуры. — Часто в России женщины не знают, какой у них размер. Многие пользуются неправильно подобранным лифом. К тому же размерная сетка у нас довольно узкая. Сказывается ещё и то, что продавцы в магазинах нижнего белья тоже не могут правильно подобрать форму, размер, — объясняет мастерица. Многие вещи шьются под заказ, но некоторые изделия есть и в наличии. Часто бывает, что девушка приходит за одним комплектом, а уходит с другим, рассказывает Ирина, поскольку в процессе примерки выясняется, что та или иная модель ей попросту не подходит. — Проблема любой одежды массового пошива заключена в том, что такая вещь не учитывает индивидуальных особенностей фигуры. Я сама сталкивалась с этим, когда пыталась подобрать костюм для дома, который подходил бы мне по всем параметрам. В работе над изделиями дизайнер использует только лучшие материалы: например, натуральный шёлк. Среди клиентов бренда много невест, которые не могут подобрать себе подходящий комплект к свадьбе — бельё, халатик, подвязку. Чаще всего подобные изделия обильно украшены стразами, бусинами, чего-то лаконичного нет, утверждает Ирина. Так что для невест у бренда есть отдельное направление — Alchemony Wedding. В мечтах у дизайнера — создать своё производство по пошиву нижнего белья. Во Владивостоке ничего подобного сегодня нет.

Жору в мэры и пластиковый ПутинВ 2017 году во Владивостоке состоялись выборы мэра города. Пожалуй, самым народным кандидатом стал Жора С. Ушами — мягкая игрушка дизайнера Татьяны Нельминой. Само собой, Татьяна предложила своего претендента не всерьёз. Но, кажется, жители Владивостока с удовольствием проголосовали бы за игрушечного Жору. Бренду кукол Tanka Toys почти пять лет. В коллекции Татьяны — плюшевый Владимир Путин , активистка Надежда Толоконникова Кончита Вурст , «Твиттер-мэн», «Заепанда» и другие. Сначала игрушки были для Татьяны просто хобби. И даже шитью она училась лишь в школе — на уроках труда. Первая партия «Жор с ушами» была выпущена на фабрике в Санкт-Петербурге в количестве ста штук. Второй тираж (тысяча штук) — уже в Китае. Собственно, Жора — единственная фабричная игрушка в ассортименте Tanka Toys. Остальные куклы делают вручную в маленькой домашней мастерской. Сегодня их охотно покупают в США, Голландии, Германии, Италии, Бельгии, Великобритании. Сейчас дизайнер изучает новую технику — литьё из полиуретана. Первой игрушкой, выполненной из этого материала, стал Владимир Путин. — Переход от плюша к литью из пластика — это эксперимент, который связан со стремлением найти более гибкий материал, который давал бы больше свободы для творчества, и, можно сказать, он удался. Владимир — первая фигурка из серии. Скоро ей составят компанию игрушки других политиков. Мне интересно исследовать, как массмедиа конструируют образ властных персон в сознании людей, и делать игрушки-пародии на эти образы, — рассказывает Татьяна о своём новом проекте. Игрушки можно купить только онлайн — открывать полноценный магазин дизайнер не собирается. — Для меня это больше арт-проект, чем полноценный бизнес. Так что мне вполне достаточно возможностей электронной торговли, — говорит Татьяна.

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