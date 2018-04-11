Этот пёс очень любил свой мяч, но однажды добровольно с ним расстался. Хозяева не ожидали такого поступка

«Заведи собаку» — говорили они. «С ней будет весело» — говорили они. Но не стоит забывать, что собака — это не только верный друг человека, способный подарить свою преданность, но и животное-разрушитель, способное всё сгрызть, обслюнявить и облаять. Но мы готовы простить любую шалость, глядя в эти полные любви пёсьи глаза. Бонни Михалек из Северной Калифорнии и её муж являются счастливыми обладателями здоровенного бульмастифа по кличке Брут. Он появился в семье в 2016 году, когда у пары появился достаточно большой дом, чтобы содержать в нём такую крупную собаку. Этот пёс — настоящая гроза игрушек: не нужно сомневаться, что любая будет растерзана в клочья через 5 минут, стоит ей попасть в его сильные лапы. Кроме одной. Бонни рассказала The DoDo, что У Брута есть пушистый жёлтый мяч, который пёс очень любит и часто играет с ним, таская в пасти. В 2016 году пара из Северной Калифорнии завела бульмастифа по кличке Брут

Милый щеночек вырос

И стал настоящей грозой игрушек

Несчастной участи избежала только самая любимая — жёлтый пушистый шарик

Но, несмотря на страсть к разрушению, Брут — очень добрый и преданный пёс Особенно он был привязан к Бонни, она даже называет Брута своим первый ребёнком

«Первым» — это неспроста, ведь не так давно у пары родился сын Кайден

Не все животные готовы делиться хозяйской любовью, но пара верила, что Брут полюбит их сына и станет хорошим братом, ведь пёс любил детей

Бонни говорит, что Брут узнал о беременности раньше неё. Он начал спать с ней, прижимаясь к животу

Так как Брут был «маменькиным сыночком», Бонни хотела осторожно подготовить его к изменениям, которые произойдут в их жизни https://www.instagram.com/p/Bdjj5KOFg1P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_profile_upsell_logged_in_test Ладно, братишка, если ты не появишься в скором времени, я стащу твоего жирафа!