Нижегородка сражается за титул «Мисс Президентская академия–2018»

Победительницей стала Яна Бочкарева — студентка первого курса факультета экономики и права.

Теперь она представит Нижний Новгород на всероссийском конкурсе «Мисс Президентская академия–2018», который состоится в конце мая в Калининграде.

— Темой конкурса в этом году стала геометрия, девушки дефилировали в модных нарядах, построенных на вариациях геометрических принтов — разнонаправленных линий, полос, квадратов. Каждая из участниц пыталась покорить жюри не только своими внешними данными и умением держаться на публике, но также интеллектуальными и творческими способностями, — рассказали в пресс-службе вуза. — Демонстрировали свои танцевальные и вокальные таланты.

Заключительным испытанием стало дефиле в вечерних платьях.

Еще одна студентка этого вуза борется за титул самой красивой девушки страны. Мария Мартышко участвует в конкурсе «Мисс Россия-2018».

В прошлом году студентка Нижегородского института управления стала «Мисс нежность» на всероссийском конкурсе.