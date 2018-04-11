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Нижегородка сражается за титул «Мисс Президентская академия–2018»
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Нижегородка сражается за титул «Мисс Президентская академия–2018» 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Главную красавицу Нижегородского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ — выбрали вчера. На титул претендовали семь девушек-студенток.
Победительницей стала Яна Бочкарева — студентка первого курса факультета экономики и права.
Теперь она представит Нижний Новгород на всероссийском конкурсе «Мисс Президентская академия–2018», который состоится в конце мая в Калининграде.
— Темой конкурса в этом году стала геометрия, девушки дефилировали в модных нарядах, построенных на вариациях геометрических принтов — разнонаправленных линий, полос, квадратов. Каждая из участниц пыталась покорить жюри не только своими внешними данными и умением держаться на публике, но также интеллектуальными и творческими способностями, — рассказали в пресс-службе вуза. — Демонстрировали свои танцевальные и вокальные таланты.
Заключительным испытанием стало дефиле в вечерних платьях.
Еще одна студентка этого вуза борется за титул самой красивой девушки страны. Мария Мартышко участвует в конкурсе «Мисс Россия-2018».
В прошлом году студентка Нижегородского института управления стала «Мисс нежность» на всероссийском конкурсе.
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