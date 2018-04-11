8 свежих комедий для хорошего настроения

Собрали несколько по-настоящему смешных новинок, чтобы вы могли провести вечер за просмотром хорошего кино.

Дорогой диктатор

Мой друг — Диктатор

Выполняя домашнее задание, ученица американской школы Татьяна пишет письмо диктатору одного из островных государств — генералу Антону Винсенту. Имея схожие проблемы, они быстро находят общий язык: генерала донимает отряд повстанцев, а Татьяну — группа популярных школьниц. Когда Винсента свергают с поста правителя, ему приходится бежать в Америку и просить убежища у подруги по переписке. Отпетый мачо

Несносный мачо

Бывшая рок-звезда и кумир миллионов Генри уже два года не покидает своего роскошного дома в Малибу, где только и делает, что пьет пиво на диване. Однажды супруга уговаривает его поехать в отпуск, во время которого ее похищает команда бородатых мужчин, вооруженных автоматами. Сможет ли отставной рокер, который давно не сталкивался даже с простейшими житейскими проблемами, выкупить свою любимую жену? Кто наш папа, чувак?

Кто наш папа, чувак?

Два сорокалетних брата выросли в уверенности, что их отец умер от рака, когда они были совсем маленькими. Ну тут сюрприз-сюрприз, выяснилось, что смерть папы — это байка, которой их «кормила» эксцентричная мама, на самом деле понятия не имеющая, от кого родила. Питер и Кайл отправляются на поиски своего отца. Шанхайский перевозчик

Шанхайский перевозчик

Крутому частному агенту поручают перевезти из Китая в США очень дорогую вазочку. За хрупкой посудой стоимостью в 36 миллионов долларов охотится стильная богачка, которая пойдет на все, чтобы получить желаемое. О чем говорят мужчины. Продолжение

О чем говорят мужчины. Продолжение

На этот раз четверка друзей едет в Санкт-Петербург, причем трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но к чему все эти мелочи, когда тебя ждет приключение с лучшими друзьями, полное незабываемых впечатлений и душевных разговоров? Безумная свадьба Евы Уайлд

Свадьба Уайлд

Знаменитая актриса в отставке живет в свое удовольствие и собирается замуж в пятый раз. На свадьбу съезжается много гостей, а в их числе и бывший, самый первый муж. Как это заведено на подобных торжествах, вокруг царит полный дурдом. Убить Гюнтера

Убить Гюнтера

Киллер Блейк хочет стать номером один в иерархии наемников, но, чтобы этого добиться, необходимо устранить лидера — загадочного Гюнтера, о котором ничего не известно. Чтобы поймать и уничтожить самого неуловимого киллера, Блейк собирает команду наемников, жаждущих прославиться за счет смерти Гюнтера. Вот только получится ли у них? Все пары делают это Все пары делают это В силу жизненных обстоятельств разгильдяй Андриан решает устроить детский сад на дому. Он понятия не имеет, как нужно ухаживать за детьми, чем их кормить, как развлекать, но он полон решимости насолить таким оригинальным образом своей бывшей.