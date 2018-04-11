В Костроме пройдет уникальное шоу байкальских нерп

14 апреля в Кострому приедет уникальное шоу байкальских нерп. Организаторы обещают яркое зрелище: животные будут танцевать, рисовать, играть в мяч и даже петь. Есть и познавательная часть: посетителям расскажут про повадки, характер и места обитания нерп, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Увидеть этих животных в естественной среде обитания практически невозможно — нерпы пугливы и скрытны, живут в лунках, которые сами прогрызают во льду. При этом они отличные пловцы — ученые утверждают, что байкальская нерпа может разгоняться до скорости 25 километров в час, и оставаться под водой 20-25 минут.

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Ленивые, но сообразительные нерпы хорошо поддаются дрессировке, способны выполнять простые команды и даже понимать счет. По словам организаторов, нерпотерапия и общение с байкальскими тюленями благотворно влияет на ребенка, он становится более спокойным и менее конфликтным.

Само представление будет проходить в ТЦ Солнечном.

Цена билета для взрослых — 450 рублей, для детей — 350 рублей. Хорошая новость: для малышей младше трех лет шоу бесплатно.

Расписание выступлений и дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (4942) 466-598.

Группа ВК: https://vk.com/shownerpa

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