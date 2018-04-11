10 признаков переутомления, которые нельзя игнорировать

В последнее время нам на глаза попадается огромное количество книг и статей о том, как быть продуктивным, как зарабатывать больше, как переделать огромное количество дел и тут же грамотно запланировать еще один огромный список задач, а также включить в ежедневный план спортивные тренировки, чтобы стать еще выносливее и добиться еще большего. И это не наша прихоть, а требование времени: чтобы быть успешным и хотя бы не отставать от остальных, нужно постоянно учиться и очень много работать.

Мы настолько увлечены этой гонкой, приносящей результаты, что забываем о потребностях нашего организма. Тело и психика нуждаются в отдыхе и восстановлении. Если «бежать» без перерывов, последствия могут быть серьезными.

Воспользуйтесь нашим чек-листом и проверьте, есть ли у вас признаки переутомления. Если есть, то это весомый повод позволить себе как минимум лишний выходной.

1. Вы не высыпаетесь

Вы ложитесь до полуночи, за час до сна убираете все источники света и не сидите перед экраном, спите положенное количество часов, но все равно не высыпаетесь? А после того как вам все-таки удалось встать, туго соображаете и не хотите ничего решать? Это признак переутомления. В течение рабочего дня ваш мозг устает от огромного количества задач, а психика выгорает от стрессовых ситуаций.

Что делать:

Уменьшите количество задач (делегировать). Найдите способ расправиться с задачами быстрее. «Выключите» перфекционизм. Избегайте раздражителей.

2. Вы не участвуете в социальной жизни

Ваши знакомые гуляют в парках, ходят на концерты, фотографируют еду в новых ресторанах и даже нежатся на пляжах, а вы не знаете, как выкроить время на кофе с подружкой? Если вы чувствуете, что выпали из социальной жизни и все эти приятные события происходят с кем угодно, но только не с вами, пора что-то менять. Особенно тяжело в этой ситуации себя чувствуют фрилансеры и те, кто работает над своим проектом: так и хочется взять выгодный заказ на выходные или поработать подольше, чтобы получить больше прибыли. Однако переутомление ни к чему хорошему не приведет. Упадет не только скорость работы, но и ее качество. Чтобы этого не случилось, отдыхайте регулярно.

Что делать:

Если вы привыкли жить по графику, запишите в свой ежедневник: «В субботу в 11:00 встречаюсь в кафе с Машей и Таней». Все, назад дороги нет. Заранее купите билеты на концерт или в театр. Теперь вы обязаны пойти. Составьте письменное обязательство. Подпишите и отдайте детям или второй половинке.

3. Время пролетает мгновенно

Вроде бы только вчера был понедельник, и вот на дворе уже пятница. Если дни, недели и даже месяцы пролетают незаметно, это верный признак того, что вы перегружены. Конечно, не всякая неделя похожа на ленивые новогодние каникулы. Но даже в загруженный месяц у вас должны быть моменты, когда вы чувствуете себя спокойно и свободно. Когда без угрызений совести можете поваляться на диване и посмотреть любимый сериал, сходить на массаж или в бассейн, погулять в красивом месте.

Что делать:

Попробуйте отказаться от срочного заказа, даже если он очень выгодный. Если не успели что-то в офисе, перенесите дела на завтра, не сидите допоздна. Планируйте неделю с запасом на развлечения.

4. Все время болит то тут, то там По-серьезному вы вроде бы не больны, рук и ног не ломали, дышать можете. Вот только спина немного побаливает, а еще шея хрустит, запястья ноют, а глаза под вечер хочется закрыть и больше не открывать. Все эти крохотные звоночки — предвестники большой беды.

Что делать:

Гуляйте в обеденный перерыв. Проводите свободное время активно. Запишитесь на массаж. Если не помогло, сходите к врачу.

5. Вы злитесь, когда все идет не по плану

Ваш день расписан едва ли не по минутам, и любое новое дело, неожиданно возникающее на пути, способно застать врасплох. Даже такой пустяк, как телефонный звонок и просьба заскочить после работы в магазин.

Что делать:

Расставьте приоритеты. Часто мы бросаемся выполнять мелкие и не очень важные дела, а потом не остается сил на самое главное. Научитесь делегировать. И не только на работе, но и дома.

6. Любимые дела раздражают

Вы чувствуете, что перестали наслаждаться тем, чем занимаетесь, любимая когда-то работа стала в тягость, и даже похвала от начальства и денежный бонус уже не приносят радости? Не спешите увольняться. Скорее всего, вы выдохлись, пора сделать перерыв.

Что делать:

Уезжайте в отпуск, смените обстановку, не проверяйте почту и рабочие чаты. По-настоящему отключитесь.

7. Вы постоянно едите на бегу

Спокойный ужин с первым, вторым и компотом кажется вам непозволительной роскошью. Ваш мир — это меню бизнес-ланчей и бургеров, которые нужно быстро проглотить, не отрываясь взглядом от ленты новостей. На боках появился лишний жирок.

Что делать:

Приучите себя есть без телефона и компьютера. Во время еды думайте о еде. Вместо того чтобы следить за сюжетом сериала, сосредоточьтесь на вкусе продуктов, их текстуре, цветах. Так вы постепенно начнете выбирать более здоровую пищу.

8. Вы не выпускаете телефон из рук Вы в телефоне, когда решаете рабочие задачи. С телефоном по пути домой — читаете книгу по работе. А еще в вашей сумке всегда есть зарядные устройства — мощности девайса не хватает, чтобы вы все время находились онлайн. Если вы чувствуете себя некомфортно без телефона и в отрыве от последних новостей, это признак не только зависимости, но и переутомления.

Что делать:

Попробуйте не пользоваться гаджетом дома. Вместо этого больше общайтесь с родными, устройте семейный ужин или выходите гулять. В метро почитайте художественную книгу, не связанную с вашей работой.

9. Физические нагрузки стали даваться вам тяжелее

Вы не больны и не страдаете похмельем, но чувствуете, что бежать стало тяжелее, а на групповом занятии силы заканчиваются на середине тренировки. Так организм сигнализирует о том, что он устал и нуждается в отдыхе.

Что делать:

Не заставляйте организм работать на износ. Отдохните, чтобы потом вернуться к тренировкам.

10. У вас постоянно меняется настроение

Стресс может стать причиной перепадов настроения. Недосып и высокие умственные нагрузки только усугубляют ситуацию.

Что делать:

Если есть возможность, уезжайте в отпуск. Хотя бы на несколько дней. Если такой возможности нет, выделяйте достаточно времени на отдых и проводите его интересно.