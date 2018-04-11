На Ямале описторхозом болеют в 10 раз чаще, чем в среднем по России

Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении паразитозов у человека, вызванных плохо обработанной рыбой. Причем Ямал традиционно лидирует по паразитарным заболеваниям.

Наиболее распространенными являются описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы, анизакидозы. Одно из самых опасных — описторхоз. В 2017 году в России было выявлено свыше 18,5 случаев (12,7 случаев на 100 тысяч населения). В Уральском федеральном округе показатель заболеваемости во много раз превышает среднефедеральные значения. Хуже всего ситуация обстоит в соседней Югре, где заболеваемость превышена в 20,5 раз, в ЯНАО — в 9,7 раза, в Тюменской области — в 7,1 раза.

— Одна из причин сложившейся ситуации по описторхозу — сброс необеззараженных сточных вод от возбудителей паразитозов в поверхностные водоемы, а также несоблюдение режима обеззараживания рыбы семейства карповых на рыбоперерабатывающих предприятиях. Заражение человека происходит также через рыбу, добытую рыбаками-любителями, — говорится в заявлении надзорного ведомства.

Также за минувший год в России было выявлено более четырех тысяч случаев дифиллоботриоза. Основным источником заражения этим паразтитозом являются рыбы, обитающие в пресноводных водоемах: щука, окунь, налим, ерш, судак.

Ямал является эндемичной территорией дифиллоботриоза, ямальцы «ловят» этих паразитов в 13 раз чаще среднестатистического россиянина.

Избежать паразитозов можно только соблюдая профилактические меры при приготовлении рыбы. Так, варить рыбу рекомендуется в течение 15 минут с момента закипания; жарить в распластанном виде и обязательно в масле до 20 минут. Засолка также требует внимательности: мелкую рыбу солят в течение 14 дней, крупную (свыше 25 см) в течение 40 суток с добавлением 2 кг соли на 10 килограммов рыбы.