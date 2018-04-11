Женщину наказали за материнство

Американский бренд-производитель одежды Coach уволил сотрудницу сразу после того, как та вернулась из декретного отпуска. Об этом сообщает The Fashion Law.

Моника Жан Батист подала заявление в суд Нью-Джерси, США, на материнскую кампанию Tapestry за нарушение федерального закона. Согласно акту о семейном медицинском отпуске (Family Medical Leave Act), матерям предоставляется 12-недельный неоплачиваемый отпуск по уходу за новорожденным ребенком. Однако предоставив и утвердив такой отпуск, руководство Coach без предупреждения лишило Батист работы через два дня после ее выхода.

Женщина работала в отделе «развития и управления» бренда Coach. По словам Батист, она выполняла все задачи и достигала всех поставленных целей. Вернувшись из декрета, она узнала, что на ее должность назначен другой сотрудник. Предоставить эквивалентную позицию фирма также отказалась.

Представители Tapestry никак не прокомментировали ситуацию.

В апреле стало известно, что в большинстве британских компаний в индустрии моды мужчины и женщины получают разную зарплату. После того, как менеджмент фирм обязали опубликовать данные о разнице доходов сотрудников обоих полов, выяснилось, что работа мужчин оценивается значительно выше, чем работа женщин.