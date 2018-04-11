Ещё
Женщину наказали за материнство
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщину наказали за материнство 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Американский бренд-производитель одежды Coach уволил сотрудницу сразу после того, как та вернулась из декретного отпуска. Об этом сообщает The Fashion Law.
Моника Жан Батист подала заявление в суд Нью-Джерси, США, на материнскую кампанию Tapestry за нарушение федерального закона. Согласно акту о семейном медицинском отпуске (Family Medical Leave Act), матерям предоставляется 12-недельный неоплачиваемый отпуск по уходу за новорожденным ребенком. Однако предоставив и утвердив такой отпуск, руководство Coach без предупреждения лишило Батист работы через два дня после ее выхода.
Женщина работала в отделе «развития и управления» бренда Coach. По словам Батист, она выполняла все задачи и достигала всех поставленных целей. Вернувшись из декрета, она узнала, что на ее должность назначен другой сотрудник. Предоставить эквивалентную позицию фирма также отказалась.
Представители Tapestry никак не прокомментировали ситуацию.
В апреле стало известно, что в большинстве британских компаний в индустрии моды мужчины и женщины получают разную зарплату. После того, как менеджмент фирм обязали опубликовать данные о разнице доходов сотрудников обоих полов, выяснилось, что работа мужчин оценивается значительно выше, чем работа женщин.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бледанс посоветовали надеть бюстгальтер3
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе61
Барановская поцеловала свинью вместо мужчины4
Ученые требуют запретить опасных секс-роботов6
Фото «усатой» красотки возбудили Сеть57
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
01:43
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров
Любовь
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды Любовь
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
00:26
Бледанс посоветовали надеть бюстгальтер
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение