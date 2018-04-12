Nike показала «умные» кроссовки с NFC-чипом

Крупный производитель спортивной одежды, обуви и инвентаря Nike анонсировал свои первые «умные» кроссовки. AF1 NikeConnect QS NYC обладают бесконтактным NFC-чипом, встроенным в подошву, что позволяет подписчикам сервиса NikePlus из Нью-Йорка оставаться в курсе последних модных событий.

Как сообщает SportTechie, новинка Nike открывает своим владельцам доступ к различному контенту и событиям в Нью-Йорке. Для этого им нужно соединить свой смартфон с «умной» обувью. Подписчикам будет доступна статистика игр любимого клуба, билеты на матчи и другие мероприятия, а также эксклюзивный контент — например, плейлисты Apple Music, составленные при участии баскетболиста Леброна Джеймса

Новинку пока можно купить только в США: это могут сделать жители Нью-Йорка, заказав обувь через приложение Nike SNKRS. Фитнес-функций у новых кроссовок Nike нет: AF1 NikeConnect QS NYC не способны замерять пульс или пройденное расстояние, как это делают, например, Under Armour HOVR.

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В 2016 году фирма выпустила кроссовки HyperAdapt 1.0 с функцией автоматической шнуровки. У этой модели шнурки завязываются сами собой, как только датчики давления почувствуют пятку. Надев «обувь из будущего», пользователь сможет отрегулировать силу затяжки, нажимая на две кнопки сбоку.