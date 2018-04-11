Женщина подобрала белку-потеряшку и чтобы выходить, носила её в кармане на работу

Два года назад жительница Новосибирска, Елена Ермакова, увидела в соцсети пост о том, что на улице нашли бельчонка-потеряшку. По словам Елены, она сразу же решила забрать малыша к себе домой и сделать сюрприз мужу — в тот день у них была годовщина. Белочка оказалась такой милой и пушистой, что не влюбиться в неё было просто невозможно. Полуторамесячную малышку назвали Соней и сразу же повезли к ветеринару, где выяснилось, что она совершенно здорова. Однако большую сложность вызвало кормление — обычное коровье молоко оказалось слишком жирным для белки, поэтому Елене приходилось искать в супермаркетах козье и кормить дитё каждые три часа. До четырёх месяцев Соня ходила на работу вместе с Еленой, где сидела либо в кармане, либо в капюшоне. А иногда и ползала по столу

Первое время Соня не проявляла присущую белкам прыгучесть и ловкость, а почти всегда была рядом с хозяйкой, которая почти везде брала её с собой

Вскоре о том, что Елены есть белка, узнали не только её знакомые, но и другие люди, которые обращались к ней за помощью, если находили потерявшегося бельчонка

Елена даже хотела взять себе вторую белку, чтобы у Сони была подружка, но оказалось, что это животные-одиночки, которым не особо нужно общество собратьев

Оказалось, что белки — очень умные животные. Соня замечает, когда её игрушки переставляют на новое место, а ещё она понимает, что хозяйку нельзя сильно кусать

В детстве Соня могла прикусить палец, но постепенно ей удалось объяснить, что так поступать не стоит

Питание Сони не ограничивается хозяйскими пальцами, ведь в него входят обычные для белки продукты: фундук, грецкие орехи, семечки, сухофрукты, веточки, шишки и овощи

Естественно, Соня не сидит всё время в четырёх стенах, а периодически выходит на прогулку, но только вместе с хозяйкой. Хотя однажды она самовольно сбежала через открытое окно, но вернулась к Елене на следующий день

Однако содержание белки дома это не только мимими, но и нелёгкий труд, ведь они явно не предназначены для жизни в квартире

По словам Елены, весной у Сони портится характер, и она становится настоящей врединой. Но примерно в середине апреля всё проходит, и белка становится почти как кошка — такой же ручной

Однако вся ласка достаётся только Елене — Соня не любит, когда её трогают другие люди. Но на руках хозяйки белка готова сидеть часами и даже может там уснуть