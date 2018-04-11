Главную красавицу UFC изнасиловали в 14 лет. Жуткая история

Пэйдж ВанЗант рассказала об этом в своей скандальной автобиографии.

Пэйдж ВанЗант 24 года. На ее счету 7 побед, 4 поражения и статус одной из самых милых спортсменок в мире. Человеку, даже не имеющему представления о карьере этой спортсменки, будет трудно поверить в историю, которую девушка пережила всего 10 лет назад.

Пэйдж, будучи подростком, училась в одной из школ Дейтона. Как повествует ВанЗант, ее жизнь протекала «болезненно и одиноко». Издевательства сверстников настолько сильно задевали девушку, что ей приходилось обедать в ванной.

«Дети бывают жестоки» — скажете вы. Но то, что сделали с ней, пожалуй, переходит все мыслимые границы этой самой жестокости.

— Родители воспитали меня хорошо. У меня была неплохая интуиция, но в один вечер я сбежала в гости к тем, в ком увидела друзей. Одиночество и боль вынудили меня. Все, о чем я могла думать, так это о том, что у меня есть хоть кто-то, кто хочет стать моим товарищем, — рассказывает ВанЗант. — Когда я вошла в дверь их дома, то сразу подумала, что это не очень хорошая идея. Они окружили меня и стали издеваться. Я терпела неудачу каждый раз, когда пыталась сопротивляться. Мои конечности словно омертвели, а разум затмил туман. Я осознаю, что происходит, но ничего не могу сделать, чтобы остановить это. У меня нет ни голоса, ни выбора, кроме как подчиниться и молиться, чтобы всё поскорее закончилось.

Спортсменку не покидали мысли о самоубийстве.

— Я не видела другого выхода. Когда вы находитесь в таком положении, когда вы чувствуете так много боли… Хочется просто умереть. Нет желания продолжать страдать, — говорит ВанЗант.

После изнасилования издевки над девушкой не закончились. В школе распространили слухи, что, якобы, у нее был половой контакт с несколькими парнями по обоюдному согласию. Ее настоящую фамилию «Sletten» начали произносить как «Slutten» (в переводе с английского — «шлюха»).

— Однажды я пришла домой и обнаружила, что на деревьях висят презервативы, будто бы это рождественские игрушки.

После ее семья переехала в Рино. Вместе с отцом Пэйдж посетила секцию по ММА. Тренеры разглядели в девочке потенциал и убедили ее начать тренироваться.

ВанЗант полюбила смешанные единоборства, а в 18 лет уже дебютировала на профессиональном ринге. В UFC она попала через шоу The Ultimate Fighter 20.

— ММА спасли меня, — говорит Пэйдж. — Я хочу отстаивать права тех, кто подвергался когда-либо издевательствам. Это и есть главная причина, по которой я решилась написать книгу. Мне захотелось рассказать свою историю. И, считаю, лучший способ — это выпуск книги. Скорее всего, мне необходимо было пройти это все, чтобы попытаться изменить чью-то судьбу. Тогда, всё то, что я пережила, не станет чем-то бессмысленным и ужасным.

Сейчас Пэйдж, как и подобает её привычному образу, смотрит на ту ситуацию с поразительным спокойствием.

— Это было тяжело, но прошло уже 10 лет. Те позиции, которые я занимаю сейчас, делают меня гораздо увереннее, и я двигаюсь вперед. Сложно оборачиваться назад и грустить, — подводит итог Ванзант.