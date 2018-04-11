8 новых детских книг апреля

Саша играет в машинки

Эва Виден

Иллюстратор: ЙенсАльбум

Издательство: Мелик-Пашаев

Возраст: 2-5 лет Шведские авторы сочинили книгу, в которой совместная деятельность мамы и сына становится игрой, а знакомство с предметами окружающего мира происходит в необычной форме. Все это потому, что Саша любит играть в машинки, а его мама решила испечь пирог!

Саша вовсе не хотел прерывать игру, когда мама предложила заняться приготовлением пирога, но все же убрал со стола весь свой игрушечный транспорт. И не зря. Оказалось, что работа кулинара во многом похожа на стройку, по крайней мере, если включить фантазию. Для сбора яблок мама использует лестницу, как автовышку, чистка яблок напоминает работу грейдера, замешивание теста в большой миске можно сравнить с трудом самосвала и бетономешалки, а раскатывание теста, конечно же, выглядит как укладка асфальта огромным катком. Пока Саша с мамой делали пирог, они вспомнили, чем занимаются так любимые детьми служебные машины, вплоть до мусоровоза, и даже не забыли угостить его водителя.

Книга о машинках не только подскажет родителям идею интересной игры, но и поможет понять, как находить общее в самых неочевидных вещах и действиях. После кулинарной стройки вполне можно заняться зоологической зарядкой, когда спортсмены не выполняют упражнения, а просто превращаются в разных животных, а перед сном придумать другие полезные превращения!

Страшнее не бывает

Деби Глиори

Иллюстратор: Деби Глибори

Издательство: Поляндрия

Возраст: 2-5 лет Тема детских страхов поднимается в книжках-картинках с завидной регулярностью, и всякий раз в конце главный герой после каких-то приключений или воодушевляющей беседы перестает бояться. Хорошо бы и настоящие дети смогли избавляться от своих страхов так же быстро! К сожалению, приручение страха — процесс не всегда простой и зачастую длительный. К счастью, книжки о том, как дети, зайчата и мышата научились не бояться, порой действительно помогают.

Главный герой новой книжки-картинки Деби Глиори — это кролик с длинным-предлинным (свиток с надписями занимает целый разворот) списком страхов, например, шум дождя кажется ему топотом опасного паука, а пни видятся зубами тролля. У кролика становилось все больше страхов, так что однажды он и вовсе решил никогда не шевелиться, просто лёг и спрятался. Так бы он и лежал, если бы не кошмарный звук «Уррр!», от которого кролик пустился бежать так далеко и быстро, как только мог. Именно это приключение помогло герою осознать, что все не так опасно, как ему казалось, более того, кролик стал храбрецом!

Пожалуй, рецепт храбрости, который предлагает ДебиГлиори, слишком уж прост, и вряд ли сработает в реальной жизни, но есть в книжке кое-что посильнее самого сюжета, и это — чувство юмора автора, ведь страшилки кролика оборачиваются смешными, забавными существами.

Деби Глиори сочинила одну из самых популярных среди сторонников теории привязанности книг «Что бы ни случилось», в которой большой Лис признается маленькому: «Плох ты или хорош, я люблю тебя все равно». «Страшнее не бывает» — пятая книга автора, изданная «Поляндрией».

Конни и котёнок

Лиана Шнайдер

Иллюстратор: Ева Венцель-Бюргер

Издательство: Альпина Дети

Возраст: 2-5 лет Серию о жизни Конни представляет издательство «Альпина Дети». В историях про девочку дошкольного возраста рассказывается о разных событиях, от похода в магазин до празднования дня рождения, при этом автор делает книжки не только занятными, но и познавательными, даже если речь в них идёт о самых обычных вещах. Из первой книги «Конни и котёнок» читатель узнает, как ухаживать за кошкой.

Как и многие дети, Конни мечтает о котёнке. Как раз в тот момент, когда девочка заканчивает очередной рисунок с желанным питомцем, папа приводит домой точно такого. Конни придумывает ему имя и хочет во что бы то ни стало оставить у себя. Затем девочка обустраивает место для нового домашнего животного, учит его пользоваться кошачьим лотком, идёт вместе с мамой в магазин, где они покупают все необходимое для ухода за кошкой. Даже когда выясняется, что котёнок вовсе не бродячий, он просто сбежал из дома, история заканчивается хорошо: прежняя хозяйка согласилась подарить Мяфа Конни, ведь у неё дома есть ещё взрослая кошка и два других её маленьких котёнка.

Книга «Конни и котёнок» переведена с немецкого языка Натальей Кушнир. Популярность серии про Конни в Германии, да и во всем мире, не может не удивлять. Школьная учительница Лиана Шнайдер начала сочинять истории про маленькую девочку в 1990 г., когда её собственная дочь пошла в детский сад. С тех пор вышло более 60-ти историй из жизни Конни, и каждый год появляются четыре новые книжки. Первые читатели серии про Конни давно уже выросли, и специально для них другим автором были написаны повести о том, что произошло с девочкой, когда она пошла в школу и стала подростком. Книжки-картинки Лианы Шнайдер про Конни и её семью используются при работе с беженцами для интеграции их в европейское общество, они переведены на 30 языков, от французского до турецкого, а суммарный тираж превысил отметку в 25 миллионов экземпляров. В ближайшее время в «Альпина дети» появится продолжение серии: «Конни помогает маме» и «Конни идёт в детский сад».

Господин Хаккарайнен считает овец

Маури Куннас

Иллюстратор: Маури Куннас

Издательство: Речь

Возраст: 3-6 лет В издательстве «Речь» вышло уже 26 книг финского художника Маури Куннаса, главным героем четырёх из них является спящий козёл по имени господин Хаккарайнен. Этот забавный персонаж с вечно закрытыми глазами и в ночном колпаке встретится читателю и в других книгах Куннаса, даже в комической адаптации истории Робина Гуда господин Хаккарайнен маячит где-то на горизонте.

В отличие от других книг Куннаса, в «Господин Хаккарайнен считает овец» нет никакого сюжета, это просто счёт от одного до двадцати со смешными картинками, заполненными знакомыми забавными персонажами. Издание в самом деле можно использовать для изучения цифр и порядкового счета, а также для знакомства с неповторимой манерой художника. Среди предметов для счета в книге нет никаких привычных яблок или уточек, читателю предлагается «1 отважный лунатик», «2 бодрых оленя», «3 галантных скелета», «4 весёлых крокодила» и так далее. Всё далеко не так элементарно, как кажется на первый взгляд. Скажем, может ли любой дошкольник объяснить, что значит «галантный», «резвый», «шустрый» и «умелый»?

Одновременно с этой книгой, в издательстве «Речь» вышел виммельбух (книжка типа «Ищу и нахожу»), который называется «Господин Хаккарайнен потерялся». На страницах издания читателю предстоит отыскать не только самого козла, но и десятки других загадочных предметов. Кроме того, стартовала серия «Маури Куннас для взрослых», и первая её книга посвящена истории группы «Битлз», нарисованной художником в форме комикса.

Кенни и его окно

Иллюстратор: Морис Сендак

Издательство: Розовый жираф

Возраст: 4-8 лет Сюрреалистичная история о внутреннем мире ребёнка и его играх, которая была написана Морисом Сендаком в 1956 году, вовлекает читателя в заповедный мир героя с помощью сказки-квеста, а неяркие и лаконичные иллюстрации подсказывают, где прячется настоящая красота.

В книжке-картинке «Кенни и его окно» реальный мир и фантазия неотделимы друг от друга. Мальчик Кенни видит во сне прекрасный сад, наполовину лунный, наполовину солнечный, и мечтает вновь оказаться в нем. Для этого нужно ответить на семь вопросов, которые петух на четырех ногах дает мальчику. Мальчик получает может быть самые странные вопросы, которые вы когда-либо встречали в детской книге: как нарисовать картину, если тебе не дают рисовать, как увидеть коня на крыше, как сдержать слово, которое ты нарушил, или что смотрит внутрь и наружу? Балансируя на грани абсурда и реальности, Кенни ищет самые понятные ответы на непонятные вопросы с помощью снов и игр, диалогов с игрушками и собакой, а взрослые в этой книге не появляются. Дело, конечно, не в том, будто писатель и его герой не верят в родительскую любовь или хотят обречь ребёнка на одиночество, просто для Сендака всегда очень важно показать, как самодостаточна, невероятна и необъятна вселенная внутри маленького человека.

История «Кенни и его окно» стала первым шагом Мориса Сендака в мир детской литературы. Спустя несколько лет он сочинит и нарисует самую знаменитую свою книгу «Там, где живут чудовища», на русском языке она будет опубликована в журнале «Весёлые картинки», а затем дважды выйдет отдельным изданием в том же «Розовом жирафе».

Большой волк и маленький волк. Листок, который никак не падал

Надин Брюн-Косм

Иллюстратор: Оливье Таллек

Издательство: Редкая птица

Возраст: 5-7 лет Иллюстрированный шедевр про большого волка и маленького волка неожиданно стал серией: у метафоричной истории о дружбе двух зверей — огромного чёрного и маленького бирюзового — вышло продолжение. Новая книга порадует любого экзистенциального психолога: волки вновь говорят с читателями о подлинности чувств и неповторимости каждого переживания.

Однажды Маленький Волк увидел на верхушке дерева листик, и начал мечтать о нём. Большой Волк уверял друга, что лист упадет сам, но дни сменялись днями, пришло лето, потом осень и зима, лист почернел, но так и не упал. Чтобы доставить другу радость, Большой Волк решил залезть на дерево и достать его, правда результат этого непростого мероприятия оказался совсем не таким, как ожидалось. Герои книги созерцают, учатся ждать, смирять свои желания, жертвуют собой, чтобы доставить радость близкому, переживают настоящую опасность и радость. Как и в прошлой книге, в конце истории читатель видит волков умиротворенными и обогащенными очередной порцией жизненной мудрости.

Именно такие книги нередко вызывают споры: одни говорят, будто проблематика истории адресована взрослым и будет непонятна ребенку, другие уверяют, что именно такая книжка у их маленького читателя — самая любимая. Мне же неожиданно хочется сравнить эту французскую книжку-картинку с хорошо известным советским рассказом В. Драгунского «Красный шарик в синем небе», в котором Дениска отпускает шарик на свободу, а Алёнка хотела бы купить ему ещё один, чтобы вновь его отпустить.

Малыш Робот

Бен Хатке

Иллюстратор: Бен Хатке

Издательство: Манн, Иванов и Фербер

Возраст: 5-8 лет Графический роман для маленьких читателей о дружбе девочки и робота обходится почти без слов, зато эмоций и событий в нём без счёта. Автор посвятил историю своему папе, который показал юному Бену, как здорово создавать вещи самому. Безымянная девочка, главная героиня комикса, хорошо умеет создавать не только вещи, ей удаются также приключения и привязанности.

Как это обычно бывает, приключения маленького робота начались случайно: коробка, в которой он лежал, вдруг выпала из грузовика. Её обнаружила маленькая девочка, которая каждый день свободно гуляла по окрестностям. Робот умел делать не так уж и много, и девочка научила его всему самому важному: ходить, гладить кошку, любоваться на закат и, конечно, дружить. Спокойные приключения нарушила огромная боевая машина, призванная найти потерю и вернуть беглеца на секретный завод. Так, на глазах читателя трогательная история об эмоциях превращается в боевик, в котором примерно шестилетняя супергероиня, вооруженная одной лишь отверткой, спасает маленького железного друга от жёлтого монстра. Многие маленькие читатели полюбят книгу уже за то, что в ней есть роботы и битвы, а взрослый удивится, как много тем поднимает детская история с минимумом диалогов: одиночество и дружба, взаимоотношения человека и мира технологий, эмоции и их влияние на окружающий мир и, конечно, сложнейший философский вопрос — может ли разумная машина заменить друга?

В издательстве «Манн, Иванов и Фербер» есть целая редакция, которая занимается переводом и изданием комиксов. Это не истории про супергероев вроде Человека-паука, а самые разные художественные и познавательные книги, незнакомые российским читателям. Нередко там появляются комиксы про девочек: совсем недавно вышла первая книга юмористической серии «Фиби и единорог», а в прошлом году читатели познакомились с приключениями синеволосой Хильды.

Летающий дом Джеральд Даррелл

Иллюстратор: Грэм Перси

Издательство: Махаон

Возраст: 6-9 лет Зоолог, владелец зоопарка на острове Нью-Джерси и автор десятков повестей о животных, в том числе знаменитой книжки «Моя семья и другие звери», сочинял и детские сказки. Одну из них, «Говорящий ковчег», наши читатели знают и любят ещё с советских времён, а вот все остальные до сих пор не издавались на русском языке. Издательство «Росмэн» выпустило первую книгу цикла «Фантастические путешествия» в замечательном переводе Дины Крупской, и она, конечно, о животных.

Сюжет сказочной повести выстроен по самой предсказуемой схеме: эксцентричный английский дядюшка в компании трех племянников отправляется в путешествие на поиски пропавшего родственника. На дирижабле под названием «Белладонна» путешественники летят сначала в Центральную Африку, к гориллам, затем в Замбези, к слонам, после в Австралию, к утконосам, и так далее. По дороге дети знакомятся с разными животными: верблюдами, крокодилами, медоуказчиками, барсуками-медоедами, сумчатой мышью, глазчатыми курами и другими, узнают и записывают в дневник интересные факты о них. Спустя год вся компания возвращается в Англию, а читатель может ещё раз вспомнить приключения героев, рассматривая карту с маршрутом, размещенную на форзаце книги.

Повесть Даррелла очень хороша. В ней нет психологизма, герои очень типичны, а сюжетные повороты, даже смешные ситуации, которых в книжке предостаточно, весьма предсказуемы для более-менее искушенного читателя старше десяти лет. Однако автор так интересно и захватывающе рассказывает о животных, что любой охотно простит ему появление ещё одного карикатурного английского дядюшки в литературе. Кстати, мы вовсе не расстаемся с героями: в издательстве «Росмэн» вот-вот выйдет вторая книга цикла, вновь с яркими уютными иллюстрациями британского художника Грэма Перси.

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