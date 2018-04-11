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Виторган выставил себя на продажу после бегства Собчак
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Виторган выставил себя на продажу после бегства Собчак 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Актер Максим Виторган решил помочь детям-сиротам. Он выставил себя на продажу.
В своем официальном Instagram мужчина опубликовал собственное фото в костюме и сообщение. «Друзья! Я— лот! Вы можете поучаствовать в аукционе, который сейчас проходит и купить себе встречу с этим улыбчивым с „бабочкой“ и в красном (на фото). Уверен, мы найдем чем заняться!», — заинтриговал подписчиков артист.
Ниже Виторган добавил, что вырученные деньги пойдут на благотворительность, а именно фонду «Бюро Добрых Дел». Организация помогает пять детским домам в трех регионах России. Максим помогает объединению с момента его основания, а именно шесть лет.
Отметим, что уже было сделано шесть ставок. Последняя составила 60 тысяч рублей. Помимо Виторгана на сайте фонда можно приобрести встречу с известными актерами, общественными деятелями и знаменитыми бизнесменами, например, с владельцем медиахолдинга «Дождь» Натальей Синдеевой.
Добавим, что это отличный шанс для поклонниц провести вечерок с мужем Ксении Собчак. Тем более, что в Сети появилась информация о том, что Собчак и Виторган переживают сложный период в семейной жизни.
Телеведущая оставила супруга и сына и сбежала путешествовать в Америку. «С одной стороны, Ксения полностью ушла с головой в работу и не так много времени уделяет семье. С другой стороны, я вижу, что СМИ постоянно охотятся за ней и подливают масла в огонь. Хочу сказать, что муж ее действительно любит. Но тут есть небольшая угроза разрыва отношений», — заявила ясновидящая Кажетта Ахметжанова.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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