Жанна Бадоева рассказала об адаптации к жизни в другой стране

Известная телеведущая Жанна Бадоева вот уже пять лет вместе с детьми проживает в Италии. Там она вышла замуж в третий раз и, по собственным словам, уже полностью привыкла к жизни в другой стране. О том, как проходила ее адаптация к новой культуре, звезда рассказала в своем Инстаграме.

Работая в трэвел-шоу, Жанна объездила множество стран, да и вне камер телеведущая не скрывает любовь к путешествиям. Этот опыт во многом помог ей быстрее адаптироваться к новой жизни после переезда в Италию. Бадоева рассказала в своем микроблоге, что сейчас, спустя пять лет, ей кажется, будто бы она всегда там и жила. А значит ее адаптация полностью закончилась, и теперь Жанна готова поделиться своим опытом с подписчиками. Телеведущая подчеркивает, что между туризмом и переездом в другую страну огромная разница. Существует множество мелочей, которые не замечает турист. И именно эти моменты становятся частью повседневности того, кто сменил место жительства. Не всегда к ним бывает просто привыкнуть, но Жанна считает, что для интеграции в новую культуру необходимо принять новые «правила игры», иначе человек так и останется навсегда чужаком.

Бадоева рекомендует множество раз подумать перед переездом. Новая страна должна действительно нравиться и подходить по стилю жизни, ведь в противном случае человеку придется ломать себя. А вот телеведущей в этом плане повезло. По ее словам, она довольно легко приспособилась к новым законам и укладу жизни, даже несмотря на некоторые трудности. «Конечно, я выросла и сформировалась давно, но почему-то я легко принимаю новшества в свою жизнь. Мне нравится тут культура, люди, еда, отношение к образованию. Это не значит, что тут все прекрасно и замечательно, это значит, что мне это подходит.»

У подписчиков Жанны также нашлись истории о том, как проходил их период адаптации в новой стране. Однако кто-то подметил, что телеведущая смогла так легко привыкнуть еще и потому, что ее муж не является итальянцем. Это позволяет Бадоевой постоянно говорить на родном языке и не сталкиваться с культурными различиями на уровне семьи. «Думаю, 5 лет для адаптации — норма. Сначала эйфория, потом несогласие, потом принятие и интеграция. Согласна с каждым вашим словом.» «К Италии легко приспособиться. Здесь комфортно. Я не живу тут, но когда приезжаю сюда, мне кажется, что я как будто здесь всегда жила.» «Согласна с вами! Я долго привыкала к итальянской непунктуальности, но в итоге расслабилась, и жизнь заиграла новыми красками!»

Жанна Бадоева и ее супруг составляют на удивление гармоничную пару, на что не раз обращали внимание поклонники телеведущей. Не так давно звезда затронула эту тему в своем Инстаграме и порассуждала о любовных отношениях.