Топ-5 посудомоечных машин: для молодоженов, молодых родителей и большой семьи

Для тех, кто живет один

Произведенная в Чехии модель посудомоечной машины G 4620 SC Active не только выглядит представительно, но и обладает функциями, которых нет в ее дешевых аналогах: например, деликатный уход за бокалами и блокировка от детей. Вмещает до девяти комплектов посуды (а с учетом сковородок, больших плоских тарелок и кастрюлек — меньше) и делает упор на качество помывки, а не на объем загружаемой посуды.

Miele G 4620 SC, цена: от 49 900 руб.

Количество программ мойки: семь (экологичная, автоматическая, деликатная, интенсивная, быстрая, нормальная, короткая).

Габариты: 44,8х84,5х60 см Достоинства: дверца фиксируется открытой в нужном положении, отсрочка старта до 24 часов, индикатор оставшегося времени, тщательная сушка, функция распознавания объема загрузки (машина сама отрегулирует количество необходимой для мойки воды), низкий уровень шума.

Для молодой семьи без детей

Турецкий бренд Beko создал качественную невстраиваемую модель эконом-класса DFS 05010 W. Такая машина отлично впишется в интерьер современной маленькой кухни и вместит до десяти комплектов посуды. При этом производители не учитывают кастрюли и сковородки, а также большие тарелки и кружки. Машина Beko удобна для двух человек именно тем, что предполагает как полную, так и половинную загрузку, поэтому ей можно доверить мойку после праздничного ужина или обычного перекуса.

Beko DFS 05010 W, цена: от 13 990 руб.

Количество программ мойки: пять (быстрая мойка, деликатная, экономичная, биопрограмма, режим половинной загрузки).

Габариты: 45x60x85 см Достоинства: простота в управлении, верхняя корзина регулируется по высоте (если понадобится поставить в нее бокалы или большие кастрюли), есть таймер отложенного старта до девяти часов, оснащена системой защиты от протечек Watersafe+.

Для семьи с одним ребенком

Известная компания Gorenje славится производством недорогой бытовой техники, выгодной с точки зрения «цена-качество». Встраиваемая посудомоечная машина MGV5511 — это загрузка до десяти комплектов посуды при небольших габаритах, небольшой расход воды (9 литров).

Gorenje MGV5511, цена: от 23 990 руб.

Количество программ мойки: пять (автоматическая, интенсивная, экологичная, ополаскивание, быстрая).

Габариты: 44,8×81,5×55 см Достоинства: самоочистка фильтров, функция быстрой мойки, отсрочка старта до 24 часов, экстрасушка, функция усиленной гигиены для особо сложных загрязнений.

Для семьи с двумя детьми

Стиральная машина Smeg STA6443-3 предназначена для тех, у кого в доме все время что-то жарится-парится — вмещает до тринадцати комплектов посуды и упрощает жизнь маме двоих детей. Помимо стильного дизайна и отличного качества всех комплектующих, эта техника легко отмоет самые тяжелые засохшие загрязнения, при этом не оставляя следов от моющего средства.

Посудомоечная машина SMEG STA6443-3, цена: от 66 970 руб., заказать: +7 (495) 269-00-29 Количество программ мойки: пять традиционных (замачивание, стекло, normal, экологичная, ultraclean) и пять в режиме Quick Time (ECO быстрая, normal быстрая, super быстрая, быстрая 27 минут, деликатная быстрая).

Габариты: 59,8х81,8-88,8х55 см Достоинства: автоматически открывает дверь по окончанию цикла мытья, включает антибактериальную защиту посуды, верхняя корзина регулируется по высоте, самостоятельное настраивание смягчения воды, очень тихая.

Для многодетной семьи

Полностью встраиваемая посудомоечная машина элит-класса Asko D5896 XXL — чудо бытовой техники. Вмещает до восемнадцати комплектов посуды — этого будет достаточно для семьи с тремя и более детьми. Оборудована цифровым дисплеем, который поможет следить за этапами мойки, есть внутреннее освещение.

Asko D5896 XXL, цена: от 129 900 руб.

Количество программ мойки: тринадцать (половинная загрузка, быстрая мойка, по времени, автоматическая, экономичная, деликатная, гигиеническая, интенсивная, ежедневная, подогрев посуды, пластик, полоскание).

Габариты: 60x55x86 см Достоинства: функция защиты от детей, протечек и переполнения, сенсор чистоты воды, подогрев посуды, отсрочка запуска до 24 часов.

Зачастую хояйки считают, что посудомоечная машина в доме — признак большого достатка и сильной занятости домочадцев. Но позволить себе такую «роскошь» могут и люди со средней зарплатой, тем более если они ставят комфорт и гармоничную атмосферу в квартире на первое место.

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