Нижегородка продает майки с надписью «Добро пожаловать в ад», чтобы помочь детдомам

О своей благотворительной деятельности Настя Смирнова рассказала в Instagram.

— Мой первый благотворительный проект совместно с #семействокардашьян (так девушки называют свою компанию на шоу) Аидой, Викой и Николь. Мы с дизайнером Ритой Сухаревой разработали принт #адскийхолостяк666 и напечатали его на футболках, — рассказала Настя. — Все картинки и надписи ассоциируются только с нашей великолепной четверкой, все наши приколы с проекта мы отобразили на футболке. Никакого отношения они не имеют к другим участницам и к самому Егору Криду . Деньги, собранные с продаж, пойдут на благотворительность в детские дома, купим самые необходимые вещи и лично их отвезём.

Стоимость одной футболки — 3000 рублей.

На майке изображена ваза с тремя свежими розами и одной завядшей. И несколько надписей о смысле которых сейчас гадают подписчики участницы шоу. Среди них: «Добро пожаловать в ад», «Мать», «Тварь», «Адский Холостяк» и имена девушек-подруг.

Некоторые комментаторы не поверили в благотворительные цели участниц шоу и попросили подтверждающей это информации.

— Деньги же идут на благотворительность! О чем вы люди, неужели они смогут так публично врать? Тем более это уголовно наказуемо и я думаю, им особо не нужны проблемы. Просто решили реально помочь, да это наше дело покупать или нет, но не стоит так судить, — высказался в ответ spec_nas.

Многие посчитали слишком высокой цену на футболки.

— Я, конечно, понимаю, что эскиз необычный, затраты на материал, но 3 косаря за одну футболку — это слишком. Тем более, если деньги пойдут на благотворительность, то наоборот надо сделать доступней цену, чтобы многие люди пожелали приобрести футболку, — написал alenagrey1.

Другие удивились неоднозначным надписям.

— Носить футболку со словом Ад? — спросила n.klassen.

— Настя, там что на футболке «Тварь» написано? — добавила yagodka01_tv.

А кто-то похвалил девушек за доброе дело.

— Молодцы, девочки! Благая цель! — написала irinaaratskaya.