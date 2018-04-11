Зарубежные эксперты обсудят в Крыму вопросы равноправия женщин

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. С 13 по 14 апреля в Феодосии состоится третий международный крымский женский конгресс «Цветущий миндаль-2018», в котором примут участие эксперты из Латвии, Болгарии, Австрии, Индии, Казахстана. На форуме будут обсуждаться нынешнее экономическое и социальное положение женщин, равенство мужчин и женщин, гендерный вопрос в трудовой деятельности. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказала директор региональной общественной организации «Межнациональный центр культуры и творчества „Женщины Крыма“ Халидя Ахмеджанова.

»У нас достаточно много семей с одинокими женщинами, которые зарабатывают гораздо меньше мужчин. Мужской труд оценивается выше, хотелось бы поднять вопрос уровня обеспеченности слабого пола. Мы собираемся помочь нашему государству, властям обратить на нас внимание с целью принятия определенных решений для улучшения социального положения женщин", — сообщила Ахмеджанова.

По завершении конгресса будет принята резолюция. Члены общественной организации отмечают, что некоторые пункты резолюции трудновыполнимые, однако общественницы видят постепенное улучшение положения женщин.

Несмотря на то, что на конгрессе будут обсуждаться «женские вопросы», среди участников форума будут и мужчины. В ходе мероприятия выступит эксперт из Болгарии, специалист по вопросам равноправия из Индии также представит свой доклад. Свое участие подтвердил коллега из Австрии. Кроме того, приедет уполномоченный по правам ребенка из Чечни, ожидается представитель из Казахстана.

"В музее древности Феодосии будет представлена выставка Татьяны Шевченко и ее учеников на тему женщин Крыма разных национальностей. Состоится благотворительная акция, на которой будут представлены детские работы Алины Михайловой и мои работы. Все собранные средства будут направлены ребенку, страдающему ДЦП", — рассказала о культурной части программы конгресса замдиректора по вопросам культуры ОО «Межнациональный центр культуры и творчества „Женщины Крыма“ Дугма Михайлова.

В этом году конгресс приурочен к 74-й годовщине освобождения Крыма от фашистских захватчиков и году волонтерства в России. Помимо пленарного заседания, панельных дискуссий и мастер-классов, общественники приняли участие в закладке миндальной аллеи „Мир и Согласие“ в Феодосии.