Россиян научили выживать в ядерной войне

Рекомендации россиянам по поводу выживания в условиях ядерной атаки появились на телевидении. В то же время, граждан призывают не поддаваться паническим настроениям.

Списком продуктов, которые пригодятся в бомбоубежище после ядерной атаки, поделился телеканал «Россия 24». К постам некоторых пользователей, которые раздувают панику по поводу «начала третьей мировой войны», журналисты отнеслись скептически — тем не менее, напомнили о главных правилах, которым надо следовать в случае тревоги.

"Продуктовый набор Судного дня", по версии телеканала, состоит из риса, срок хранения которого достигает восьми лет, овсяной крупы, консервов, оливкового масла и сухого молока. Гречку, макароны, шоколад и сгущенку брать не рекомендуют — у них небольшой срок хранения.

По словам ведущих программы, настоящая паника сейчас вовсе не в России, а в США. Там после избрания на президентский пост Дональда Трампа резко возрос спрос на частные бомбоубежища. Тем не менее, и россиянам не помешает освежить в памяти главные правила выживания.

Чтобы снизить воздействие радиации, человеку понадобится йод — он может быть в виде таблеток или спиртового раствора. Для обеззараживания помещений и различных предметов рекомендуется прихватить с собой несколько литров хлорки.

Но главное — вода. Без пищи человек способен продержаться до двух-трех недель, а отсутствие воды убивает значительно быстрее. Взрослому мужчине только на питье нужно не менее 2,5 литра воды в день, а детям и кормящим матерям — вдвое больше. По 3,5 литра воды в день на человека закладывается на приготовление еды, а 21 литр — на санитарно-гигиенические нужды и уборку помещения.

Надо отметить, что особым откровением рекомендации телеканала не стали. Все это россиянам должно быть известно из школьного курса ОБЖ. Кроме того, правила поведения во время воздушной тревоги опубликованы на сайте МЧС.