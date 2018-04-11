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Молодая возлюбленная Евгения Кафельникова познакомилась с ним на борту самолета
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Молодая возлюбленная Евгения Кафельникова познакомилась с ним на борту самолета 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
44-летний Евгений Кафельников последние несколько лет занимается воспитанием дочери Алеси, поэтому ни с кем не встречался. Еще в 2000-годах он развелся с женой Марией Тишковой. Он старался уделять внимание дочери, но в прошлом году у нее появились проблемы с наркотиками. Несколько месяцев она пролечилась в клинике и теперь вновь занялась своей модельной карьерой. В недавнем интервью Алеся призналась, что ей не хватает нежности со стороны отца.
Сам Евгений около месяца назад признался, что мечтает о сыне, а вскоре появились слухи о его романе со стюардессой "Аэрофлота" Алесей Крек. Сообщается, что девушка уже переехала жить к теннисисту, а также нашла общий язык с его наследницей. Поклонники предполагают, что скоро она станет женой Кафельникова и подарит ему сын, о котором он мечтает. Журналисты выяснили, что Крек этим летом исполнится 28 лет, а значит, что она моложе своего избранника на 16 лет. Девушка познакомилась с ним на борту самолета, когда работала на рейсе из Японии.
Алеся Крек / фото: facebook.com  Ранее Алеся занималась балетом, а также танцевала танец живота. В 2007 году она даже стала победительницей международного конкурса в Дубае. Одно время девушка работала фитнес-тренером в городе Верхняя Пышма, а затем переехала в Москву. Первое время она часто становилась гостьей модных столичных заведений, а потом окончила курсы стюардесс и стала летать, сообщает EG.ru. Новая работа и свела ее с Кафениковым. Сам теннисист пока не комментирует свою личную жизнь.
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