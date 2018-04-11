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Бизнесмена из Омсукчана оштрафовали за торговлю просроченными продуктами
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Бизнесмена из Омсукчана оштрафовали за торговлю просроченными продуктами 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Омсукчане оштрафовали предпринимателя, торговавшего просроченными продуктами.
Мужчина допустил к реализации около 30 наименований продуктов с истекшим сроком годности, сообщает ИА MagadanMedia. В том числе колбасу, консервы и кондитерские изделия.
Также выяснилось, что предприниматель торговал мясной продукцией (в том числе замороженной бескостной говядиной, куриным филе, куриной печенью) в отсутствие ветеринарных свидетельств.
Против предпринимателя возбудили административное дело. В итоге его оштрафовали на три тысячи рублей.
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