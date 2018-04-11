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Ирина Безрукова со слезами на глазах рассказала о раке мозга
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Ирина Безрукова со слезами на глазах рассказала о раке мозга 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Актриса Ирина Безрукова стала очередной звездной гостьей ток-шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». Артистка дала откровенное интервью.
Ирина Безрукова родилась в семье врача и музыканта. Ее отец был талантливым артистом, он играл на габое в лучших оркестрах страны. Вследствие этого семья часто путешествовала. Таким образом, Ирина появилась на свет в Ростове-на-Дону. Через полтора года родилась ее сестра Ольга.
Однако отец стал выпивать и в подпитии был опасен. «Он был прекраснейший человек. Но когда он выпивал, он был агрессивен. И мама приняла решение, и оно было правильным — расстаться», — рассказала Безрукова.
Когда родители расстались, мать позвала на помощь бабушку. Та сидела с девочками, пока родительница трудилась на двух работах. Отец их периодически навещал, однако мать не хотела, чтобы он вернулся в семью. К тому же на тот момент она уже была больна. «Она не хотела стрессов. Так получилось. Это достаточно грустно. Когда мне было 11 лет, мамы не стало. У нее был рак головного мозга», — объявила актриса со слезами на глазах.
От девочек тщательно скрывали печальный диагноз, однако Ира и Оля понимали, что что-то происходит. Тем не менее, после первой операции мать прожила несколько лет, а во время второго хирургического вмешательства что-то пошло не так. Медики разрезали ей аорту, у нее случилась сильнейшая потеря крови, однако женщину удалось спасти. Однако после этой операции мать уже не поднималась, хотя и могла говорить.
Родительница умерла. когда Ирина находилась в поездке. За ней приехала соседка, которая и помогла ей вернуться домой. Актриса вспомнила. что буквально с порога поняла, что случилось страшное — было очень тихо, но при этом дома было много народу. Ирина не хотела ни с кем общаться, не хотела видеть мать в гробу, она не хотела принимать этого. Интересно, что отца на похоронах не было, однако почему, неизвестно. Ирина никогда не обсуждала это с отцом.
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