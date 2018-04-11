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Спасённый детёныш нерпы мог бы уплыть на волю, но живёт с людьми и ведёт себя как котик
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Спасённый детёныш нерпы мог бы уплыть на волю, но живёт с людьми и ведёт себя как котик 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Весной 2016 года к мужчине, ловившему рыбу на Ладожском озере возле посёлка Свирица, подполз детёныш ладожской кольчатой нерпы. Из-за того, что он находился на льду уже довольно долгое время, у него были небольшие обморожения нижней части тела. Неравнодушный рыбак бросил дела и отвёз малыша к берегу, где его забрали в Центр реабилитации морских млекопитающих. Оказалось, что белёк, которого назвали Крошик, весит всего 4 килограмма, и это самый маленький детёныш, которым занимались работники центра. 2 года назад Крошик весил всего 4 килограмма и был самой маленькой нерпой в Центре реабилитации
Он лез на руки, пытался обниматься и жаждал постоянного общения с людьми. В общем, вёл себя очень нетипично
При этом одновременно с ним в Центр попала другая нерпа, которая оказалась более дикой и в итоге стала жить на воле
Несмотря на его безграничную любовь к людям, Крошику тоже всё-таки нужно было возвращаться на волю.
Однако когда в 2016 году его отправили в свободное плаванье, он поплескался в воде 15 минут и вернулся обратно
Тогда Крошика решили выпустить на свободу через год, перед этим дав ему немножко повзрослеть и отвыкнуть от людей
Чтобы он начал боятся представителей человечества, работники грубо с ним разговаривали и не чесали ему пузико
Ответная реакция была суровой — нерп общался с людьми только за рыбу и сердито кряхтел, если ему ничего не давали
Летом 2017 года нерпа снова выпустили на свободу, но спустя 3 недели Крошик вернулся к людям и начал их терроризировать
Крошик катался на катерах, крал рыбу и даже укусил человека. В итоге его пришлось вернуть обратно в Центр
Теперь Крошик всё время живёт в Центре — тут у него есть рыба, бассейн, игрушки и бесконечное чесание пузика
Крошика дрессируют, чтобы он окончательно не обленился — теперь он умеет хлопать ластами и приносить мячик
Крошик ведёт себя почти как кот — после еды лезет на руки и просит помять и почесать его бока
Тисканье Крошика Опубликовано Спасение тюленей 699-23-99 1 июля 2017 г.
По словам Вячеслава Алексеева, основателя «Фонда друзей балтийской нерпы», для нерпы нормально вести себя дружелюбно с сородичами, но не с человеком. «Но если бы мы хотели вывести домашнюю нерпу, то Крошик был бы родоначальником этой породы», — говорит Вячеслав.
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