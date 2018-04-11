Блогер решил проверить, что будет, если спать 5 часов в день

Многие ли из нас задавались вопросом, действительно ли нужно спать по 7-8 часов каждую ночь? Среднестатистический человек так и спит — без перерывов. Но существуют различные типы полифазного сна — сна с короткими промежутками.

Благодаря такому методу люди могут отдыхать несколько раз в течение дня, тем самым затрачивая на сон меньше времени. Один из наиболее популярных форм полифазного сна — «График Убермана». Следуя этому методу человек спит шесть раз в день по 20 минут. То есть, на сон уходит всего 2 часа, и на протяжении всей жизни можно «сэкономить» себе 20 лет на бодрствовании. Но этот вариант называют одним из наиболее экстремальных форм сна.

В ходе поисков идеального варианта блогер изучил доклады Джексона Нексипа — автора методик по полифазному сну. В итоге он выбрал такой же сон, что и Джексон — спать 4,5 часа ночью и дважды днем по 20 минут.

Самыми сложными, по словам парня, были первые 2 дня. Уже к началу второго дня ему сложно было получить заряд энергии, блогер перестал заниматься спортом и ему было тяжело закончить привычную дневную рутину. На 3 день у парня начала замедляться реакция на раздражители и появились проблемы с памятью. Блогер стал испытывать отсутствие креативности, повысилась раздражительность.

К концу 4 дня он охарактеризовал свое состояние как «гибель мозга» и сообщил, что ничего не может сделать. Пятый день поразил всех, кто знал об эксперименте, своей странностью. Парень не мог никак сосредоточиться и постоянно смеялся. ​На седьмом дне эксперимент был закончен. Подводя итоги блогер предупредил, что не рекомендует такой вариант сна. Либо же, по его предположениям, он ему просто не подошел.