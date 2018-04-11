Contrapunto сравнило интровертов и экстравертов в новом ролике «Билайн»

«Минуты экстравертам, гигабайты интровертам» — основная идея новой кампании «Билайн» в поддержку тарифа-конструктора «ВСЁмоё!».

Вместе с лицом оператора Сергеем Светлаковым агентство Contrapunto отразило преимущества нового тарифа в рекламном ролике.

В новой кампании креативное агентство решило противопоставить экстравертов и интровертов — людей, которые не только по-разному проявляют себя в обществе, но и нуждаются в разных тарифных планах.

«Мы понаблюдали за тем, как люди используют свой телефон, и поняли, что для интровертов мобильный интернет — это настоящее спасение: можно минимизировать разговоры и при этом жить полной социальной жизнью. А экстравертам, любителям поболтать, наоборот, необходимо больше голосовых минут», — рассказывает Ольга Гусарова , копирайтер Contrapunto.

Съемки проходили в живописных горах Грузии. По словам креативной команды, несмотря на яркое солнце, было очень холодно, поэтому активно прыгающие экстраверты искренне сочувствовали неподвижным мёрзнущим интровертам.

«В ролике мы показали, как кардинально иногда различаются предпочтения пользователей мобильной связи. При этом и тем, кто считает, что нет ничего лучше долгого разговора, и тем, кто предпочитает переписываться в соцсетях, подойдет один тариф, который можно легко кастомизировать для себя», — добавляет Юлия Конева, директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом «Билайн».

Для вовлечения максимально широкой аудитории были задействованы наиболее охватные каналы: ролик для ТВ, прероллы в digital, интернет-баннеры, а также ООН

Состав творческой группы:

ВымпелКом, бренд «Билайн» (клиент)

Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом — Юлия Конева Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний — Наталья Кривчанская Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Ирина Морозова Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Александр Крылов Продюсер — Дмитрий Лашкин

Contrapunto (креатив)

Креативный директор — Юлиан Суетин Арт-директор — Артем Поздняков Копирайтер — Оля Гусарова Руководитель группы по работе с клиентами — Вика Канина Старший менеджер по работе с клиентами — Ксюша Секиринская Менеджер по работе с клиентами — Аня Федотова Продюсер — Андрей Шкатов Музыкальный продюсер — Дима Рубежов

The Marketing Arm (работа со звёздами)

Директор по работе с селебрити — Таня Хмельницкая

Ball-Park (продакшн)

Продюсер — Антон Замахин Режиссер — Габи Мартин