8 интересных фактов о зубах, которые ты не знал

Как правило, знания у большинства людей о зубах сводятся к базовым принципам ухода за ними: чистить два раза в день, желательно по две-три минуты, не есть много леденцов и орехов, поменьше сладкого. Для тебя, возможно, эти знания дополнятся сценариями рекламных роликов. Помнишь рекламу одной из зубных паст, где с ее помощью яичная скорлупа становилась крепкой, как камень? Ну как такое забыть? Для правдоподобности не хватало только разбить этим яйцом стальную дверь сейфа. В общем, если твои знания о зубах ограничиваются лишь коротким текстом на упаковке зубной пасты и рекламой с ТВ, то BroDude готов это исправить. Мы расскажем тебе о некоторых интересных фактах, связанных с зубами.

1. Зубы — это единственная часть человеческого организма, которая не обладает свойством регенерации. В отличие от других тканей нашего тела, они не восстанавливаются сами собой. И, когда стоматологи говорят, что к зубам нужно относиться бережно, они не просто заливают в уши коммерчески выгодный поток речи. Поэтому рекомендуем тебе уважать уникальность зубов и не пренебрегать визитами к дантисту.

2. Состояние прикуса имеет тесную взаимосвязь с опорно-двигательным аппаратом. Если у пациента неправильный прикус, то практически в 90% случаев это означает, что у него проблемы со спиной, причем в различных участках позвоночника: шейном, грудном, поясничном, крестцовом и так далее. Как это связано? Дело в том, что голова человека имеет свою массу и центр тяжести. При смещении центра тяжести начинаются проблемы с осанкой, которая стабилизируется за счет компенсаторного механизма мышц и связок челюстно-лицевой системы, что приводит к увеличению нарушения прикуса (челюсти смещаются относительно друг друга). Современная медицина предлагает несколько способов выравнивания прикуса. Наиболее удобным и эстетически приемлемым вариантом можно считать использование прозрачного элайнера (капы). С помощью него ортодонтическая коррекция проходит безболезненно и эффективно.

3. Поскольку у зубов только одна жизнь, то природа наделила их уникальной прочностью. Наличие кальция в человеческом зубе настолько велико, что его крепость сравнима с некоторыми видами стали. Это позволяет эмали быть устойчивой перед внешними воздействиями, пищевыми кислотами и оставаться целой на протяжении всей человеческой жизни.

4. Слюна играет роль защитника зубной эмали. Она способствует сохранению кислотно-щелочного баланса. Ну а поскольку в течение жизни в полости рта формируется около 500 000 литров слюны, то наши зубы находятся под надежной защитой. Кстати, с возрастом количество выделяемой слюны уменьшается, что приводит к уязвимости зубов у пожилых людей.

5. Еще один интересный факт связан с кариесом. Эта зубная болезнь существовала всегда, но наибольшее распространение приобрела в XIX веке. Связано это с резким удешевлением сахара, который стал намного чаще использоваться в рационе людей. Данный исторический факт должен лишний раз напомнить тебе, что есть много сладкого вредно не только для фигуры.

6. Возможно, профессия стоматолога намного древнее, чем мы думаем. По меньшей мере на это указывают найденные в ходе раскопок доказательства протезирования зубов в Древнем Египте. Технология протезов напоминает сегодняшний зубной мост, а изготавливались они из драгоценных металлов. Также использование зубных протезов имело место в Европе еще до зарождения Римской империи.

7. Брекеты одними из первых стали использовать британские солдаты. Это была металлическая конструкция, которая надевалась на зубы, но не с целью их выравнивания. Таким образом солдаты старались защитить свои зубы от ударов противника. Может, стоило выдать солдатам оружие, чтобы их не били?

8. Первый случай применения защитной капы в спорте датирован 1913 годом. Тогда английский боксер Гершон Менделофф впервые в истории вышел на бой с резиновой пластиной во рту, которая стала прототипом сегодняшних кап. К слову, данный способ зашиты зубов применяется не только в единоборствах. Капы носят игроки в американский футбол, мужской лакросс, хоккей. Последний, кстати, является самым опасным для зубов видом спорта. По статистике 68% профессиональных хоккеистов за свою карьеру потеряли как минимум один зуб.

Сегодня капы применяются не только для защиты зубов. Если ты ничего не слышал об элайнерах, то узнаешь сейчас. Элайнер — это прозрачная капа, сделанная из полимерного материала и предназначенная для выравнивания зубного прикуса. На данный момент элайнеры являются лучшей альтернативой брекетам, технологически оставляя последних далеко позади. Если ты задумываешься о выравнивании зубов, больше не стоит бояться металлических скоб, чье призвание — портить любую фотографию их владельца. Элайнеры прозрачны и плотно облегают челюсть, что делает их незаметными при ношении. И тебе не придется готовиться к долгому и неприятному периоду привыкания, как в случае с брекетами, которые доставляют большой физиологический дискомфорт. Надев элайнер, ты забудешь о нем спустя пару часов. Дополнительное удобство обеспечено легкостью использования при надевании и снятии капы. Это не постоянное бремя, которое нужно нести круглосуточно. Элайнер можно снять перед приемом пищи или чисткой зубов. Поскольку процесс создания элайнеров ответственный и высокотехнологичный, очень важно, чтобы их созданием занимались лучшие специалисты. Опыт многих из них подтвердил, что в сравнении с основными поставщиками работать со «Star Smile» наиболее надежно и просто. Элайнеры «Star Smile» представлены в клиниках более 70 городов России. На сайте компании можно выбрать подходящую клинику, где ты получишь бесплатную консультацию у врача-ортодонта. Он сделает заключение, способны ли элайнеры решить твою проблему. Лечение начинается с диагностических снимков, фотографий и слепков зубов. Эти данные отправляются в лабораторию для моделирования прикуса в 3D. Компьютер рассчитывает процесс лечения и демонстрирует конечный результат. Ты сразу увидишь, какой будет твоя улыбка по окончании курса лечения. После разработки 3D-модели создается набор индивидуальных элайнеров. Их нужно будет менять каждые две недели. Через указанный период, который определяется еще на этапе моделирования, ты получишь долгожданную красивую улыбку. Заказать элайнер в «Star Smile»→