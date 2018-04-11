В Тимирязевской академии сконструировали инновационный контейнер для рассады

Ученые Тимирязевской академии изобрели инновационный контейнер для круглогодичного выращивания в домашних условиях свежей зелени.

— Контейнер состоит из емкости со специальным почвогрунтом, пропитанным гумино-фульватным комплексом с макро— и микроэлементами для питания растений. Он подойдет не только для выращивания салата, укропа, петрушки, шпината или сельдерея, но и дл цветов, — рассказали в пресс-службе.

Патент на свое изобретение в марте получили проректор по науке и инновационному развитию, профессор Сергей Белопухов, заведующая кафедрой химии, кандидат сельскохозяйственных наук, Инна Дмитревская и аспирант Юлия Барыкина. (ск)