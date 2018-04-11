Ещё
В Тимирязевской академии сконструировали инновационный контейнер для рассады
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тимирязевской академии сконструировали инновационный контейнер для рассады 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Ученые Тимирязевской академии изобрели инновационный контейнер для круглогодичного выращивания в домашних условиях свежей зелени.
— Контейнер состоит из емкости со специальным почвогрунтом, пропитанным гумино-фульватным комплексом с макро— и микроэлементами для питания растений. Он подойдет не только для выращивания салата, укропа, петрушки, шпината или сельдерея, но и дл цветов, — рассказали в пресс-службе.
Патент на свое изобретение в марте получили проректор по науке и инновационному развитию, профессор Сергей Белопухов, заведующая кафедрой химии, кандидат сельскохозяйственных наук, Инна Дмитревская и аспирант Юлия Барыкина. (ск)
Управа района Западное Дегунино города Москвы: последние новости
В САО распустились первоцветы В Керамическом проезде сразятся в настольные игры Познавательная встреча «А книга лучше!» пройдет для юных читателей в библиотеке на Весенней
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бледанс посоветовали надеть бюстгальтер15
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной1
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе66
Идеальный старт: что нужно сделать перед сексом6
Бедная Сандра: как сейчас живет Саша Зарубина?2
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
01:43
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров
Любовь
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды Любовь
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
00:26
Бледанс посоветовали надеть бюстгальтер
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение