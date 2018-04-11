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Мастер-классы по декупажу провели на улице 4-я Новоселки
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Мастер-классы по декупажу провели на улице 4-я Новоселки 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В управе района «Молжаниновский» специалист филиала «Войковский» ТЦСО «Тимирязевский» провела два мастер-класса по декупажу. Участники встречи освоили один из методов искусственного состаривания предметов мебели и декорирование тарелок в стиле кракелюр (обратный декупаж).
— Занятия проводятся для жителей пожилого возраста. Принять участие в них может каждый желающий. Наши специалисты проводят встречи каждый вторник, — уточнили в администрации ТЦСО «Войковский».
Управа района Молжаниновский находится по адресу улица 4-я Новоселки, дом 2. (то)
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