Фарфоровая королева: девушкой-куклой из России восхищен весь мир

Юная модель Мариан Пашаева сразила сердца миллионов поклонников, появившись в клипе Егора Крида . С тех пор слава красавицы, похожей на фарфоровую куклу, ушла далеко за пределы России: сегодня за инстаграммом Мариан пристально следят и в Европе, и в Америке.

Фотографию российской модели опубликовали на популярном западном портале Reddit, после чего о ней сразу же написали многие западные издания.

Еще бы, нечасто встретишь девушку, отмеченную настолько чистой, незамутненной внешностью.

Кроме того, девушку часто сравнивают с Анджелиной Джоли . Сходство и в самом деле есть — пухлые губы, аккуратный нос, высокие скулы.

Нам, правда, кажется, что Мариан гораздо красивее. Ну в самом деле, разве может сравниться искусственная внешность голливудских звезд с этой природной красотой?