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Фарфоровая королева: девушкой-куклой из России восхищен весь мир
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Фарфоровая королева: девушкой-куклой из России восхищен весь мир 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Юная модель Мариан Пашаева сразила сердца миллионов поклонников, появившись в клипе Егора Крида. С тех пор слава красавицы, похожей на фарфоровую куклу, ушла далеко за пределы России: сегодня за инстаграммом Мариан пристально следят и в Европе, и в Америке.
Фотографию российской модели опубликовали на популярном западном портале Reddit, после чего о ней сразу же написали многие западные издания.
Еще бы, нечасто встретишь девушку, отмеченную настолько чистой, незамутненной внешностью.
Кроме того, девушку часто сравнивают с Анджелиной Джоли. Сходство и в самом деле есть — пухлые губы, аккуратный нос, высокие скулы.
Нам, правда, кажется, что Мариан гораздо красивее. Ну в самом деле, разве может сравниться искусственная внешность голливудских звезд с этой природной красотой?
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