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В Тимирязевской сельхозакадемии стартовала продажа рассады и плодовых деревьев
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В Тимирязевской сельхозакадемии стартовала продажа рассады и плодовых деревьев 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
9 апреля на плодовой станции Тимирязевки началась реализация продукции лабораторий академии: рассада, черенки, саженцы плодовых и декоративных деревьев, а также плодово-ягодные кустарники, комнатные растения, сопутствующие товары, грунт и многое другое. Лидерами первого дня продаж стали земляника и клубника раннего, среднего и позднего сроков созревания. Также популярностью пользуется гибрид земляники и клубники.
«В нашей коллекции около 150 сортов сирени. Самый популярный — «Красавица Москвы». В бутонах он розовый, а в распустившемся цветке — лилово-перламутровый. Бутоны и листья крупные, удлинённые. Сегодня большинство покупателей приходили именно за этим красивейшим сортом сирени», — отметил ведущий технолог плодовой станции Сергей Смирнов.
Посадочный материал реализуется на месте, где и производится: г. Москва, улица Пасечная, 4а.
Телефон для справок: 8 (495) 976-01-23  Ассортимент и цены можно найти на официальном сайте Тимирязевской академии: http://www.timacad.ru/
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