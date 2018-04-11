В Тимирязевской сельхозакадемии стартовала продажа рассады и плодовых деревьев

9 апреля на плодовой станции Тимирязевки началась реализация продукции лабораторий академии: рассада, черенки, саженцы плодовых и декоративных деревьев, а также плодово-ягодные кустарники, комнатные растения, сопутствующие товары, грунт и многое другое. Лидерами первого дня продаж стали земляника и клубника раннего, среднего и позднего сроков созревания. Также популярностью пользуется гибрид земляники и клубники.

«В нашей коллекции около 150 сортов сирени. Самый популярный — «Красавица Москвы». В бутонах он розовый, а в распустившемся цветке — лилово-перламутровый. Бутоны и листья крупные, удлинённые. Сегодня большинство покупателей приходили именно за этим красивейшим сортом сирени», — отметил ведущий технолог плодовой станции Сергей Смирнов

Посадочный материал реализуется на месте, где и производится: г. Москва, улица Пасечная, 4а.

Телефон для справок: 8 (495) 976-01-23 Ассортимент и цены можно найти на официальном сайте Тимирязевской академии: http://www.timacad.ru/