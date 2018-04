После пробежки — потеря работоспособности и сонливость. Что делать?

Почему одни люди после бега чувствуют прилив энергии, а другим хочется только лечь и заснуть. Как не быть вымотанным после беговых тренировок и всегда чувствовать себя хорошо. Разбирался «Советский спорт».

Почему одним после бега хорошо, а другим плохо

10 Апр 2018 в 12:49 PDT Хорошее самочувствие после пробежки — показатель того, что вы выбрали беговую программу себе по силам, что у вас нет проблем с техникой бега, и вы хорошо восстанавливаетесь.

Почему тошнит при беге. Причины и профилактика

Состояние сильной усталости, сонливости, которые часто испытывают новички после пробежек, говорит о том, что тренировка была чересчур интенсивной и забрала у организма больше ресурсов, чем нужно. Избегать этих состояний поможет коррекция времени и интенсивности занятий, изменение режима дня и пищевых привычек.

Как изменить беговую программу, чтобы чувствовать себя хорошо

Слишком сложная беговая программа — наиболее частая причина плохого самочувствия после тренировок. Нередко новички начинают бегать сразу помногу и быстро — по 30-40 минут и больше в темпе, при котором частота пульса заходит за отметку 140-150 ударов в минуту.

На этот счет существует ряд правил. Входить в бег нужно плавно — 15-20 минут пробежки первые три недели тренировок. Затем увеличиваем время на 5 минут каждую неделю и следим за самочувствием: если вновь атакуют приступы сильной усталости — остаемся на прежней временной отметке лишнюю неделю. Второе — бег должен быть комфортным. Убедитесь, что у вас нет одышки, что вы при желании можете разговаривать на бегу, и что ваш пульс не уходит за 135 ударов в минуту максимум. Если это не так, бегите медленнее!

Что есть перед пробежкой, чтобы чувствовать себя хорошо

10 Апр 2018 в 3:04 PDT Беговые эксперты часто говорят о том, что есть перед пробежкой нужно максимум за 1,5-2 часа. Якобы, тогда еда не будет вызывать чувство дискомфорта при бега.

Что значит боль в боку во время бега. И где еще может болеть у бегунов

Однако факты говорят о другом: у многих людей не хватает запасов гликогена, чтобы выдержать беговую нагрузку. Это приводит к тому, что часто, еще не завершив пробежку, они уже еле волочат ноги. А затем большую часть дня чувствуют себя вялыми, уставшими и не способными к работе.

Если вы испытываете что-то подобное — съедайте банан, горсть кукурузных хлопьев (или мюсли) и выпивайте небольшую чашку молока за 10-15 минут перед пробежкой. Это добавит вам сил, но главное — не переедать. Уместным будет также заранее приготовить еду для своего возвращения, чтобы быстро пополнить запасы гликогена. Некоторые бегуны сразу после бега выпивают протеиновый коктейль с медом или даже «углеводные» напитки-гейнеры, которые используют бодибилдеры для набора мышечной массы. Считается, что примерно 30 минут после тренировки организм открывает «углеводное окно», когда даже калорийная пища хорошо усваивается, дает энергию, но при этом не превращается в жир.

Как поменять время пробежек, чтобы чувствовать себя хорошо

Усталость и недомогание после пробежки могут говорить о том, что вы выбрали для своих тренировок неправильное время.

Масса рекомендаций говорит об эффективности утреннего бега. Но если после него вы в течение дня чувствуете себя разбитым и сонным, нужно попробовать перенести бег на вечер. Проследите за изменениями вашего самочувствия. Вполне возможно, что вы та самая «сова», организм которой лучше реагирует на нагрузку во второй половине дня.

Бег должен приносить удовольствие и радость, а не быть источником неприятностей и плохого самочувствия. Помните об этом.

10 Апр 2018 в 3:00 PDT Внимание! Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом!