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В Воронежской области исчез 16-летний подросток
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В Воронежской области исчез 16-летний подросток 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Артём Подосинников ушёл из дома 9 апреля и больше не вернулся. Полицейские объявили в розыск 16-летнего Артёма Подосинникова из города Поворино, который ушёл из дома на улице Тенистой 9 апреля и исчез. Ориентировки на подростка в редакцию «Вести-Воронеж» прислали читатели. По данным полиции, куда отправился Артём, никто не знает. Подростку на вид 15-16 лет, он ростом 160-165 см, среднего телосложения. У парня короткие тёмные волосы, тёмные глаза и европейский тип лица. Особые приметы — в области темени шрам размером 3 см, на лице под нижней губой справа — родинка. В день исчезновения был в тёмно-синей удлинённой зимней куртке, синих джинсах, чёрных кроссовках. Всех, кто видел подростка после 9 апреля, попросили позвонить по телефона ОМВД России по Поворинскому району — 8 (47376) 4-27-70, отделение уголовного розыска — 8 (47376) 4-20-69 или телефону доверия — 8 (47376) 4-26-61. Силовики гарантировали конфиденциальность. Екатерина Трещикова
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