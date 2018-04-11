21-летняя Тина Кунаки снялась топлес и показала, за что ее любит Венсан Кассель

Тина Кунаки во всей красе предстала перед многотысячной армией поклонников. Модель опубликовала фото из джакузи, в котором она позирует в соблазнительной позе топлес. Пышную грудь Тины прикрывает лишь смайл в форме стопки блинов.

В комментариях Тину называются «королевой» и «превосходной», и с этим сложно не согласиться. Точеная фигура Кунаки, действительно, прекрасна. Тина это знает и с удовольствием время от времени делится с миром пикантными фото. Вот, например, ее снимал на отдыхе ее 51-летний возлюбленный Венсан Кассель . Как тебе формы Тины?

Напомним, Венсан и Тина познакомились во время отдыха на Ибице. Тогда папарацци сфотографировали пару и обнародовали снимки. Впервые в качестве пары они появились в 2016 году на вечеринке Victoria's Secret.

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Фото:Instagram